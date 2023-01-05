Генсек НАТО назвал новую опасность, связанную с Россией

Генсек НАТО Столтенберг: недооценивать Россию опасно
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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг заявил, что РФ недооценивать опасно, пишет Reuters Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе конфликта на территории Украины Россия показала готовность терпеть все невзгоды, чтобы завершить его в свою пользу и ее недооценивать опасно. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Они [русские] продемонстрировали большую готовность [завершить конфликт в свою пользу]. <…> Недооценивать Россию опасно», — заявил генсек Североатлантического альянса в ходе деловой конференции в Норвегии. Его слова приводит Reuters. Генсек отдельно подчеркнул, что не стоит недооценивать и лично президента РФ Владимира Путина опасно.

Ранее сообщалось, что НАТО вмешается в российско-украинский конфликт в 2023 году. Об этом заявлял бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению, целью альянса является показать РФ, где на самом деле проходят «красные линии». Также в США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу, пишет «Национальная служба новостей». Экономист Ричард Вольф ранее говорил, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ возненавидит его из-за конфликта с РФ, передает RT.

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В ходе конфликта на территории Украины Россия показала готовность терпеть все невзгоды, чтобы завершить его в свою пользу и ее недооценивать опасно. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Они [русские] продемонстрировали большую готовность [завершить конфликт в свою пользу]. <…> Недооценивать Россию опасно», — заявил генсек Североатлантического альянса в ходе деловой конференции в Норвегии. Его слова приводит Reuters. Генсек отдельно подчеркнул, что не стоит недооценивать и лично президента РФ Владимира Путина опасно. Ранее сообщалось, что НАТО вмешается в российско-украинский конфликт в 2023 году. Об этом заявлял бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению, целью альянса является показать РФ, где на самом деле проходят «красные линии». Также в США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу, пишет «Национальная служба новостей». Экономист Ричард Вольф ранее говорил, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ возненавидит его из-за конфликта с РФ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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