Генсек НАТО назвал новую опасность, связанную с Россией

Генсек НАТО Столтенберг: недооценивать Россию опасно

05 января 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что РФ недооценивать опасно, пишет Reuters Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе конфликта на территории Украины Россия показала готовность терпеть все невзгоды, чтобы завершить его в свою пользу и ее недооценивать опасно. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Они [русские] продемонстрировали большую готовность [завершить конфликт в свою пользу]. <…> Недооценивать Россию опасно», — заявил генсек Североатлантического альянса в ходе деловой конференции в Норвегии. Его слова приводит Reuters. Генсек отдельно подчеркнул, что не стоит недооценивать и лично президента РФ Владимира Путина опасно. Ранее сообщалось, что НАТО вмешается в российско-украинский конфликт в 2023 году. Об этом заявлял бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению, целью альянса является показать РФ, где на самом деле проходят «красные линии». Также в США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу, пишет «Национальная служба новостей». Экономист Ричард Вольф ранее говорил, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ возненавидит его из-за конфликта с РФ, передает RT.

В ходе конфликта на территории Украины Россия показала готовность терпеть все невзгоды, чтобы завершить его в свою пользу и ее недооценивать опасно. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Они [русские] продемонстрировали большую готовность [завершить конфликт в свою пользу]. <…> Недооценивать Россию опасно», — заявил генсек Североатлантического альянса в ходе деловой конференции в Норвегии. Его слова приводит Reuters. Генсек отдельно подчеркнул, что не стоит недооценивать и лично президента РФ Владимира Путина опасно. Ранее сообщалось, что НАТО вмешается в российско-украинский конфликт в 2023 году. Об этом заявлял бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению, целью альянса является показать РФ, где на самом деле проходят «красные линии». Также в США заявили, что у Путина есть все основания не доверять Западу, пишет «Национальная служба новостей». Экономист Ричард Вольф ранее говорил, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ возненавидит его из-за конфликта с РФ, передает RT.