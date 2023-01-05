Давкой в электричке Челябинск — Екатеринбург заинтересовались прокуроры

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
Прокуратура выясняет, почему в «Орлане» из Челябинска в Екатеринбург оказалось больше пассажиров, чем мест для сидения Фото:

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в СМИ информации о давке в электропоезде «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург. Количество проданных билетов превысило количество мест для пассажиров, сообщает прокуратура региона в официальном telegram-канале.

«Проводится проверка сведений о нарушении прав пассажиров. В публикациях СМИ указано, что в связи с повышенным спросом услуг рельсового автобуса „Орлана“ продажи билетов превысили количество мест для сидения пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за повышенного спроса на электропоезд по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Челябинск Свердловская пригородная компания увеличила количество вагонов «Орланов». Сдвоенным составом из четырех вагонов электропоезда будут курсировать с 5 по 9 января ежедневно.

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Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в СМИ информации о давке в электропоезде «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург. Количество проданных билетов превысило количество мест для пассажиров, сообщает прокуратура региона в официальном telegram-канале. «Проводится проверка сведений о нарушении прав пассажиров. В публикациях СМИ указано, что в связи с повышенным спросом услуг рельсового автобуса „Орлана“ продажи билетов превысили количество мест для сидения пассажиров», — говорится в сообщении ведомства. Из-за повышенного спроса на электропоезд по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Челябинск Свердловская пригородная компания увеличила количество вагонов «Орланов». Сдвоенным составом из четырех вагонов электропоезда будут курсировать с 5 по 9 января ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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