Давкой в электричке Челябинск — Екатеринбург заинтересовались прокуроры

05 января 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Прокуратура выясняет, почему в «Орлане» из Челябинска в Екатеринбург оказалось больше пассажиров, чем мест для сидения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в СМИ информации о давке в электропоезде «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург. Количество проданных билетов превысило количество мест для пассажиров, сообщает прокуратура региона в официальном telegram-канале. «Проводится проверка сведений о нарушении прав пассажиров. В публикациях СМИ указано, что в связи с повышенным спросом услуг рельсового автобуса „Орлана“ продажи билетов превысили количество мест для сидения пассажиров», — говорится в сообщении ведомства. Из-за повышенного спроса на электропоезд по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Челябинск Свердловская пригородная компания увеличила количество вагонов «Орланов». Сдвоенным составом из четырех вагонов электропоезда будут курсировать с 5 по 9 января ежедневно.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в СМИ информации о давке в электропоезде «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург. Количество проданных билетов превысило количество мест для пассажиров, сообщает прокуратура региона в официальном telegram-канале. «Проводится проверка сведений о нарушении прав пассажиров. В публикациях СМИ указано, что в связи с повышенным спросом услуг рельсового автобуса „Орлана“ продажи билетов превысили количество мест для сидения пассажиров», — говорится в сообщении ведомства. Из-за повышенного спроса на электропоезд по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Челябинск Свердловская пригородная компания увеличила количество вагонов «Орланов». Сдвоенным составом из четырех вагонов электропоезда будут курсировать с 5 по 9 января ежедневно.