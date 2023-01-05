Германия отметила решение Путина о рождественском перемирии на Украине 05 января 2023 в 21:52 Размер текста - 17 + ФРГ прокомментировала предложение Путина прекратить огонь на Рождество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Берлин принял к сведению решение президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на рождественские праздники. Об этом сообщил представитель кабмина Германии в ответ на запрос журналистов. Он также отметил, что любое прекращение огня обеспечит сохранение человеческих жизней. «Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней», — сообщил представитель. Он также заявил, что ФРГ продолжает настаивать на том, что Россия должна вывести войска с Украины. Ранее Владимир Путин призвал Украину прекратить огонь на время рождественских праздников, передает RT. Украинская сторона отказалась от прекращения боевых действий. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. Берлин принял к сведению решение президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на рождественские праздники. Об этом сообщил представитель кабмина Германии в ответ на запрос журналистов. Он также отметил, что любое прекращение огня обеспечит сохранение человеческих жизней. «Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней», — сообщил представитель. Он также заявил, что ФРГ продолжает настаивать на том, что Россия должна вывести войска с Украины. Ранее Владимир Путин призвал Украину прекратить огонь на время рождественских праздников, передает RT. Украинская сторона отказалась от прекращения боевых действий. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям