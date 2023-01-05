Германия отметила решение Путина о рождественском перемирии на Украине

Берлин принял к сведению решение президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на рождественские праздники. Об этом сообщил представитель кабмина Германии в ответ на запрос журналистов. Он также отметил, что любое прекращение огня обеспечит сохранение человеческих жизней.
«Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней», — сообщил представитель. Он также заявил, что ФРГ продолжает настаивать на том, что Россия должна вывести войска с Украины.
Ранее Владимир Путин призвал Украину прекратить огонь на время рождественских праздников, передает RT. Украинская сторона отказалась от прекращения боевых действий. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Берлин принял к сведению решение президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на рождественские праздники. Об этом сообщил представитель кабмина Германии в ответ на запрос журналистов. Он также отметил, что любое прекращение огня обеспечит сохранение человеческих жизней. «Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней», — сообщил представитель. Он также заявил, что ФРГ продолжает настаивать на том, что Россия должна вывести войска с Украины. Ранее Владимир Путин призвал Украину прекратить огонь на время рождественских праздников, передает RT. Украинская сторона отказалась от прекращения боевых действий. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.