Пушилин объяснил, как будут действовать ВС РФ в условиях перемирия

Пушилин: ВС РФ в условиях перемирия не будут атаковать, но ответят на любую провокацию

05 января 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин объяснил, как будет работать рождественское перемирие Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия прекратит инициативные наступательные действия в условиях рождественского перемирия, однако не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) улучшить свои позиции. Кроме того, режим прекращения огня не означает того, что Россия не станет отвечать на провокации со стороны киевского режима. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — заявил Пушилин в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии касается православных людей, которым важно сходить в этот день в церковь. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — добавил Пушилин. Ранее Путин призвал Украину прекратить огонь на время рождественских праздников. Власти Киева отказались от прекращения боевых действий. Кроме того генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что всегда готов приветствовать прекращение огня, передает RT.

Россия прекратит инициативные наступательные действия в условиях рождественского перемирия, однако не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) улучшить свои позиции. Кроме того, режим прекращения огня не означает того, что Россия не станет отвечать на провокации со стороны киевского режима. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. «Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — заявил Пушилин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии касается православных людей, которым важно сходить в этот день в церковь. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — добавил Пушилин. Ранее Путин призвал Украину прекратить огонь на время рождественских праздников. Власти Киева отказались от прекращения боевых действий. Кроме того генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что всегда готов приветствовать прекращение огня, передает RT.