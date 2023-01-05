05 января 2023

Байден предупредил Запад о начале «ключевого этапа» СВО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден назвал нынешний этап спецоперации ключевым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу», поэтому западные союзники должны оказать поддержку Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в четверг.

«Сейчас (конфликт — прим. URA.RU) на Украине находится в критически важной точке», — сказал Байден на заседании своего кабинета, его слова передает ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что сейчас Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву противостоять России.

Россия с 24 февраля проводит СВО на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.

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Специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу», поэтому западные союзники должны оказать поддержку Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в четверг. «Сейчас (конфликт — прим. URA.RU) на Украине находится в критически важной точке», — сказал Байден на заседании своего кабинета, его слова передает ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что сейчас Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву противостоять России. Россия с 24 февраля проводит СВО на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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