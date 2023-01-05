Байден предупредил Запад о начале «ключевого этапа» СВО

06 января 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Байден назвал нынешний этап спецоперации ключевым Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу», поэтому западные союзники должны оказать поддержку Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в четверг. «Сейчас (конфликт — прим. URA.RU) на Украине находится в критически важной точке», — сказал Байден на заседании своего кабинета, его слова передает ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что сейчас Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву противостоять России. Россия с 24 февраля проводит СВО на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.

Специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу», поэтому западные союзники должны оказать поддержку Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в четверг. «Сейчас (конфликт — прим. URA.RU) на Украине находится в критически важной точке», — сказал Байден на заседании своего кабинета, его слова передает ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что сейчас Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву противостоять России. Россия с 24 февраля проводит СВО на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.