Байден предупредил Запад о начале «ключевого этапа» СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу», поэтому западные союзники должны оказать поддержку Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в четверг.
«Сейчас (конфликт — прим. URA.RU) на Украине находится в критически важной точке», — сказал Байден на заседании своего кабинета, его слова передает ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что сейчас Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву противостоять России.
Россия с 24 февраля проводит СВО на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.
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Специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу», поэтому западные союзники должны оказать поддержку Киеву. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден в четверг. «Сейчас (конфликт — прим. URA.RU) на Украине находится в критически важной точке», — сказал Байден на заседании своего кабинета, его слова передает ТАСС. Американский лидер подчеркнул, что сейчас Запад должен делать все возможное, чтобы помочь Киеву противостоять России. Россия с 24 февраля проводит СВО на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от агрессии киевского режима.