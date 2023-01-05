«Коммерсант»: у РФ и США остались лазейки для восстановления отношений

06 января 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Дипломатия между РФ и США осуществляется лишь по нескольким каналам Фото: Анна Майорова © URA.RU В прошлом году дипломатические отношения США и России оказались практически полностью заморожены, однако некоторые каналы связи были сохранены. Об этом рассказал обозреватель «Коммерсанта». «Контакты между крупнейшими ядерными державами спустились на уровень представителей спецслужб и военных ведомств, задача которых была не распутать клубок проблем в двусторонних отношениях, а скорее не допустить сползания в прямой конфликт. Впрочем, и на дипломатическом треке какая-то коммуникация все же происходила», — сообщается в соответствующей статье . Автор указывает, что контакты между главами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом прекратились после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и начала спецоперации на Украине. Однако это не помешало провести два обмена заключенными, что, по мнению обозревателя, «само по себе стало событием». В декабре США назначили нового посла в РФ Линн Трейси «с весьма обширными познаниями о России». Издание приходит к выводу, что в новый 2023 год Россия и США входят с туманными перспективами отношений. «Но совершенно очевидно, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине», — заключил автор. В декабре стало известно о том, что Россия и США осуществили обмен заключенными в результате которого на родину вернулся российский предприниматель Виктор Бут, находившийся прежде под стражей в американской тюрьме. Соединенные Штаты, в свою очередь, получили баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Кроме того, США в декабре назначили нового посла в РФ, им стала Линн Трейси. Несмотря на разногласия, в американском посольстве в Москве дипломаты записали видеообращение для россиян, в котором вспомнили, что Россия и США сотрудничали и конкурировали, преодолевая мировые вызовы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В прошлом году дипломатические отношения США и России оказались практически полностью заморожены, однако некоторые каналы связи были сохранены. Об этом рассказал обозреватель «Коммерсанта». «Контакты между крупнейшими ядерными державами спустились на уровень представителей спецслужб и военных ведомств, задача которых была не распутать клубок проблем в двусторонних отношениях, а скорее не допустить сползания в прямой конфликт. Впрочем, и на дипломатическом треке какая-то коммуникация все же происходила», — сообщается в соответствующей статье. Автор указывает, что контакты между главами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом прекратились после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и начала спецоперации на Украине. Однако это не помешало провести два обмена заключенными, что, по мнению обозревателя, «само по себе стало событием». В декабре США назначили нового посла в РФ Линн Трейси «с весьма обширными познаниями о России». Издание приходит к выводу, что в новый 2023 год Россия и США входят с туманными перспективами отношений. «Но совершенно очевидно, что их будущее неразрывно связано с развитием конфликта на Украине», — заключил автор. В декабре стало известно о том, что Россия и США осуществили обмен заключенными в результате которого на родину вернулся российский предприниматель Виктор Бут, находившийся прежде под стражей в американской тюрьме. Соединенные Штаты, в свою очередь, получили баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Кроме того, США в декабре назначили нового посла в РФ, им стала Линн Трейси. Несмотря на разногласия, в американском посольстве в Москве дипломаты записали видеообращение для россиян, в котором вспомнили, что Россия и США сотрудничали и конкурировали, преодолевая мировые вызовы.