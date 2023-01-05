05 января 2023

Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовым полем и Бородино

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, огонь, выстрел, милитаризация, бой, z войска, армия россии
Пригожин рассказал о значении боев за Артемовск в ходе СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бои за Бахмут (Артемовск) на Украине — это место встречи двух войск как Куликово поле или Бородино. Такое мнение выразил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры. Где одна армия должна уничтожить другую», — заявил Пригожин, слова которого передает пресс-служба в Telegram. Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что российские войска успешно справляются с поставленными перед ними задачами на данном направлении.

Ранее Пригожин заявил о сложности продвижения российских войск в Бахмуте, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали множество линий обороны в городе. В США, однако, признали, что армия РФ добивается все больших успехов на этом направлении.

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Бои за Бахмут (Артемовск) на Украине — это место встречи двух войск как Куликово поле или Бородино. Такое мнение выразил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры. Где одна армия должна уничтожить другую», — заявил Пригожин, слова которого передает пресс-служба в Telegram. Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что российские войска успешно справляются с поставленными перед ними задачами на данном направлении. Ранее Пригожин заявил о сложности продвижения российских войск в Бахмуте, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали множество линий обороны в городе. В США, однако, признали, что армия РФ добивается все больших успехов на этом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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