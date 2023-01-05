Пригожин сравнил бои за Артемовск с Куликовым полем и Бородино

06 января 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Пригожин рассказал о значении боев за Артемовск в ходе СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бои за Бахмут (Артемовск) на Украине — это место встречи двух войск как Куликово поле или Бородино. Такое мнение выразил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры. Где одна армия должна уничтожить другую», — заявил Пригожин, слова которого передает пресс-служба в Telegram. Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что российские войска успешно справляются с поставленными перед ними задачами на данном направлении. Ранее Пригожин заявил о сложности продвижения российских войск в Бахмуте, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали множество линий обороны в городе. В США, однако, признали, что армия РФ добивается все больших успехов на этом направлении.

Бои за Бахмут (Артемовск) на Украине — это место встречи двух войск как Куликово поле или Бородино. Такое мнение выразил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. «Бахмут сегодня — это место встречи двух войск. Как Куликово поле, Бородино и другие исторические примеры. Где одна армия должна уничтожить другую», — заявил Пригожин, слова которого передает пресс-служба в Telegram. Основатель ЧВК «Вагнер» также отметил, что российские войска успешно справляются с поставленными перед ними задачами на данном направлении. Ранее Пригожин заявил о сложности продвижения российских войск в Бахмуте, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали множество линий обороны в городе. В США, однако, признали, что армия РФ добивается все больших успехов на этом направлении.