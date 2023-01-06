Медведев заявил, что армия РФ выдохнула после отказа Киева от перемирия

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев высказался об отказе Киева от перемирия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отказ украинских властей от перемирия в Рождество, предложенного президентом России Владимиром Путиным, пойдет на руку российским военным. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, после отказа Украины от прекращения огня, российские военные выдохнули.

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ назвал украинские власти «свиньями» и указал на отсутствие у них чувства благодарности.

Ранее Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января, приуроченный к предстоящему празднику Рождества Христова. Российские войска не должны будут вести боевые действия по всей линии фронта.

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Отказ украинских властей от перемирия в Рождество, предложенного президентом России Владимиром Путиным, пойдет на руку российским военным. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, после отказа Украины от прекращения огня, российские военные выдохнули. «Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ назвал украинские власти «свиньями» и указал на отсутствие у них чувства благодарности. Ранее Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января, приуроченный к предстоящему празднику Рождества Христова. Российские войска не должны будут вести боевые действия по всей линии фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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