Медведев заявил, что армия РФ выдохнула после отказа Киева от перемирия

06 января 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев высказался об отказе Киева от перемирия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ украинских властей от перемирия в Рождество, предложенного президентом России Владимиром Путиным, пойдет на руку российским военным. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, после отказа Украины от прекращения огня, российские военные выдохнули. «Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Зампред Совбеза РФ назвал украинские власти «свиньями» и указал на отсутствие у них чувства благодарности. Ранее Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января, приуроченный к предстоящему празднику Рождества Христова. Российские войска не должны будут вести боевые действия по всей линии фронта.

Отказ украинских властей от перемирия в Рождество, предложенного президентом России Владимиром Путиным, пойдет на руку российским военным. С таким заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, после отказа Украины от прекращения огня, российские военные выдохнули. «Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Зампред Совбеза РФ назвал украинские власти «свиньями» и указал на отсутствие у них чувства благодарности. Ранее Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января, приуроченный к предстоящему празднику Рождества Христова. Российские войска не должны будут вести боевые действия по всей линии фронта.