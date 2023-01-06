В новом Соцфонде озвучили, когда россияне получат первые выплаты

Соцфонд РФ: семьи с детьми до 17 лет получат выплаты по новому пособию на следующей неделе

06 января 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Россияне получат новую выплату с 9 января, уточняет Соцфонд РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Первые выплаты семьям с детьми по новому пособию от Социального фонда РФ будут предоставлены на следующей неделе. Об этом сообщается на официальном сайте Соцфонда РФ. «Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали третьего января и на данный момент уже одобрили выплаты на 80 тысяч детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели», — уточняется на сайте. Подчеркивается, что всего в Соцфонд поступило 670 тысяч заявлений на новую выплату. Также выплаты получат 1,5 тысячи беременных, которым были одобрены соответствующие выплаты. Деньги будут перечислены на счет, указанный при оформлении пособия. Ранее сообщалось, что с 1 января семьи с детьми получат новую выплату, передают « Невские новости» . Также в 2023 году в России увеличится МРОТ и пенсии. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что новая система назначения соцпособий должна поддержать все семьи, пишут Nation News.

Первые выплаты семьям с детьми по новому пособию от Социального фонда РФ будут предоставлены на следующей неделе. Об этом сообщается на официальном сайте Соцфонда РФ. «Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали третьего января и на данный момент уже одобрили выплаты на 80 тысяч детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели», — уточняется на сайте. Подчеркивается, что всего в Соцфонд поступило 670 тысяч заявлений на новую выплату. Также выплаты получат 1,5 тысячи беременных, которым были одобрены соответствующие выплаты. Деньги будут перечислены на счет, указанный при оформлении пособия. Ранее сообщалось, что с 1 января семьи с детьми получат новую выплату, передают «Невские новости». Также в 2023 году в России увеличится МРОТ и пенсии. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что новая система назначения соцпособий должна поддержать все семьи, пишут Nation News.