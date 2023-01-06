Военкор Коц: ВСУ намерено обстреляли Донецк сразу после начала режима тишины

06 января 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по Донецку в момент начала действия временного перемирия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли несколько районов Донецка сразу после начала режима прекращения огня, который предложила Россия. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Украинцы не думали соблюдать перемирие. Они заранее сказали, что перемирие с Россией возможно только, если Россия выведет свои войска с территории Украины. Сегодня, в частности, несколько районов Донецка, Ясиноватая, Горловка подверглись жестоким обстрелам как раз после того, как перемирие было официально введено. Они не собираются ни с кем мириться», — сказал Андрей Коц. При этом российские военные не ведут наступательных действий, отметил собеседник агентства. «Минобороны РФ сообщило, что ответный огонь все-таки разрешено выдавать. Но первыми стрелять нельзя до окончания перемирия», — заключил военный корреспондент. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня, связанный с Рождеством Христовым, который продлится с 12:00 6 января по 24:00 7 января. В полдень по московскому времени по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Вооруженные силы Украины обстреляли несколько районов Донецка сразу после начала режима прекращения огня, который предложила Россия. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Украинцы не думали соблюдать перемирие. Они заранее сказали, что перемирие с Россией возможно только, если Россия выведет свои войска с территории Украины. Сегодня, в частности, несколько районов Донецка, Ясиноватая, Горловка подверглись жестоким обстрелам как раз после того, как перемирие было официально введено. Они не собираются ни с кем мириться», — сказал Андрей Коц. При этом российские военные не ведут наступательных действий, отметил собеседник агентства. «Минобороны РФ сообщило, что ответный огонь все-таки разрешено выдавать. Но первыми стрелять нельзя до окончания перемирия», — заключил военный корреспондент. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня, связанный с Рождеством Христовым, который продлится с 12:00 6 января по 24:00 7 января. В полдень по московскому времени по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.