Пермский телеведущий Игорь Гиндис эмигрировал из России

Ведущий рубрики «Дежурный по городу» на пермском ТВ Игорь Гиндис уехал на ПМЖ в Израиль

06 января 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

За полгода в Израиль на ПМЖ переехало несколько известных в Перми человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский телеведущий Игорь Гиндис покинул Россию. Теперь его постоянное место жительства — Израиль. URA.RU Гиндис подтвердил, что уехал туда на ПМЖ. «И правда покинул. Не зарекаюсь, что насовсем, российское гражданство же осталось… Сформулируем так: пока навсегда, а там посмотрим», — рассказал Игорь Гиндис корреспонденту URA.RU. Телеведущий отметил, что с телеканалом «Рифей-Пермь» он попрощался «нормально, вполне дружелюбно и без конфликтов». Игорь Гиндис долгое время проработал ведущим рубрики «Дежурный по городу» телевизионной службы новостей телеканала «Рифей-Пермь». В течение своей профессиональной карьеры проявил себя в качестве актера театра и кино. В 2007 году он сыграл роль Тахира Закирова в спектакле Пермского академического театра драмы «Изображая жертву» по пьесе Братьев Пресняковых в постановке Бориса Мильграма, в 2010 году снялся в первом сезоне ситкома «Реальные пацаны». Ранее URA.RU сообщало о переезде в Израиль пермского политолога Всеволода Бедерсона. Ранее Пермь покинула бывшая соратница экс-губернатора Олега Чиркунова Елена Гилязова. Она уволилась с поста вице-президента пермской торгово-промышленной палаты и также поселилась в Израиле.

Пермский телеведущий Игорь Гиндис покинул Россию. Теперь его постоянное место жительства — Израиль. URA.RU Гиндис подтвердил, что уехал туда на ПМЖ. «И правда покинул. Не зарекаюсь, что насовсем, российское гражданство же осталось… Сформулируем так: пока навсегда, а там посмотрим», — рассказал Игорь Гиндис корреспонденту URA.RU. Телеведущий отметил, что с телеканалом «Рифей-Пермь» он попрощался «нормально, вполне дружелюбно и без конфликтов». Игорь Гиндис долгое время проработал ведущим рубрики «Дежурный по городу» телевизионной службы новостей телеканала «Рифей-Пермь». В течение своей профессиональной карьеры проявил себя в качестве актера театра и кино. В 2007 году он сыграл роль Тахира Закирова в спектакле Пермского академического театра драмы «Изображая жертву» по пьесе Братьев Пресняковых в постановке Бориса Мильграма, в 2010 году снялся в первом сезоне ситкома «Реальные пацаны». Ранее URA.RU сообщало о переезде в Израиль пермского политолога Всеволода Бедерсона. Ранее Пермь покинула бывшая соратница экс-губернатора Олега Чиркунова Елена Гилязова. Она уволилась с поста вице-президента пермской торгово-промышленной палаты и также поселилась в Израиле.