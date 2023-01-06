Патриарх Кирилл озвучил условие прекращения конфликта на Украине

07 января 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл считает, что решить конфликт на Украине можно с помощью веры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прекращение конфликта на Украине и мир во всем мире возможен при условии, если в жизни людей будет присутствовать вера. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Верим, что по молитвам святых угодников будет мир и между народами святой Руси, и везде, где он сегодня разрушен. Но для этого нужно одно условие: Царь мира, Господь мира, должен быть с нами, а потому изгнание Бога из жизни, создание технократической бездушной цивилизации, не нуждающейся в Боге, есть самое страшное, что можно представить», — заявил патриарх в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Прямую трансляцию оттуда вел канал «Рен ТВ» на Rutube. Ранее патриарх Кирилл сообщил, что современные мировые конфликты происходят из-за отдаления людей от веры. А также высказался о происходящем на Украине, заявив, что русская православная церковь (РПЦ) скорбит по всем погибшим и раненым в ходе спецоперации на Украине. Он призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Прекращение конфликта на Украине и мир во всем мире возможен при условии, если в жизни людей будет присутствовать вера. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Верим, что по молитвам святых угодников будет мир и между народами святой Руси, и везде, где он сегодня разрушен. Но для этого нужно одно условие: Царь мира, Господь мира, должен быть с нами, а потому изгнание Бога из жизни, создание технократической бездушной цивилизации, не нуждающейся в Боге, есть самое страшное, что можно представить», — заявил патриарх в рождественскую ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Прямую трансляцию оттуда вел канал «Рен ТВ» на Rutube. Ранее патриарх Кирилл сообщил, что современные мировые конфликты происходят из-за отдаления людей от веры. А также высказался о происходящем на Украине, заявив, что русская православная церковь (РПЦ) скорбит по всем погибшим и раненым в ходе спецоперации на Украине. Он призвал всех молиться за братьев и сестер на украинской земле. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что это вынужденная мера, призванная спасти мирное население республик и провести денацификацию и демилитаризацию Украины.