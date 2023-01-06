Европе предрекли плохие новости из-за распространения опасного вируса

Politico: страны Евросоюза в опасности из-за нового штамма COVID-19 «Кракен»

07 января 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Европейские больницы перегружены из-за вспышки сезонного гриппа, отметил Карло Мартушелли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Страны Европы ждут плохие новости в связи с распространением нового штамма коронавируса «Кракен», который уже успел разойтись по США. Об этом заявил обозреватель американской газеты Politico Карло Мартушелли. «Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, вероятно, из-за того, что у него есть большие преимущества перед доминирующим в настоящее время штаммом „Омикрон“», — написал Карло Мартушелли. Он подчеркнул, что новый штамм «Кракен» уже распространяется по США и «не дает спать эпидемиологам». Автор материала указал, что опасность нового штамма заключается в том, что всплеск заболеваемости совпадает с тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса, из-за чего европейские больницы перегружены. Например, в Бельгии органы здравоохранения уже объявили об эпидемии гриппа и ожидают ее пик в течение трех-четырех ближайших недель, уточняет Мартушелли. Ранее сообщалось, что в Китае произошла сильная вспышка коронавируса. Власти КНР даже обвинили в том, что они занижают количество жертв и не объявляют о выявлении нового штамма, дополняют Nation News. Евросоюз предложил Китаю передать бесплатные вакцины, чтобы побороть вспышку инфекции.

Страны Европы ждут плохие новости в связи с распространением нового штамма коронавируса «Кракен», который уже успел разойтись по США. Об этом заявил обозреватель американской газеты Politico Карло Мартушелли. «Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, вероятно, из-за того, что у него есть большие преимущества перед доминирующим в настоящее время штаммом „Омикрон“», — написал Карло Мартушелли. Он подчеркнул, что новый штамм «Кракен» уже распространяется по США и «не дает спать эпидемиологам». Автор материала указал, что опасность нового штамма заключается в том, что всплеск заболеваемости совпадает с тяжелым сезоном гриппа и респираторно-синцитиального вируса, из-за чего европейские больницы перегружены. Например, в Бельгии органы здравоохранения уже объявили об эпидемии гриппа и ожидают ее пик в течение трех-четырех ближайших недель, уточняет Мартушелли. Ранее сообщалось, что в Китае произошла сильная вспышка коронавируса. Власти КНР даже обвинили в том, что они занижают количество жертв и не объявляют о выявлении нового штамма, дополняют Nation News. Евросоюз предложил Китаю передать бесплатные вакцины, чтобы побороть вспышку инфекции.