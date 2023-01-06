06 января 2023
05 января 2023

Из Копейска на фронт собрали инструменты для артиллерии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск, слесарь, инструмент, сборочный цех, рабочий
Инструменты будут использоваться для ремонта техники самоходно-артиллерийского полка Фото:
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В Копейске Челябинской области волонтеры собрали на фронт наборы инструментов для самоходно-артиллерийского полка. Об этом сообщили в соцсети.

«Не так давно мы писали о сборе помощи для самоходно-артиллерийского полка. И вот накануне Рождества благодаря нашему волонтеру были приобретены наборы инструментов, которые совсем скоро отправятся к нашим бойцам», — говорится в сообществе «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жители Копейска направили на передовую бинокли и мочалку, а также чеснок и сало. Волонтеры также попросили у Деда Мороза грузовик для того, чтобы доставлять спецгрузы на фронт.

Инструменты были приобретены благодаря волонтеру Марии Бахаревой

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В Копейске Челябинской области волонтеры собрали на фронт наборы инструментов для самоходно-артиллерийского полка. Об этом сообщили в соцсети. «Не так давно мы писали о сборе помощи для самоходно-артиллерийского полка. И вот накануне Рождества благодаря нашему волонтеру были приобретены наборы инструментов, которые совсем скоро отправятся к нашим бойцам», — говорится в сообществе «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Ранее жители Копейска направили на передовую бинокли и мочалку, а также чеснок и сало. Волонтеры также попросили у Деда Мороза грузовик для того, чтобы доставлять спецгрузы на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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