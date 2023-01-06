Инструменты будут использоваться для ремонта техники самоходно-артиллерийского полка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Копейске Челябинской области волонтеры собрали на фронт наборы инструментов для самоходно-артиллерийского полка. Об этом сообщили в соцсети.
«Не так давно мы писали о сборе помощи для самоходно-артиллерийского полка. И вот накануне Рождества благодаря нашему волонтеру были приобретены наборы инструментов, которые совсем скоро отправятся к нашим бойцам», — говорится в сообществе «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее жители Копейска направили на передовую бинокли и мочалку, а также чеснок и сало. Волонтеры также попросили у Деда Мороза грузовик для того, чтобы доставлять спецгрузы на фронт.
Инструменты были приобретены благодаря волонтеру Марии Бахаревой
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».