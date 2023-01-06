В Белоруссии назвали основные задачи союзной армии

Секретарь Совбеза Беларуси: перед группировкой союзных войск стоит задача по обучению ВС

06 января 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Совместная с РФ и Беларуси региональная группировка союзных войск призвана сдерживать Запад Фото: Анна Майорова © URA.RU Совместная с Россией и республикой Беларусь региональная группировка союзных войск призвана сдерживать Запад. Группировка проводит обучение военнослужащих двух стран. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. «Группировка успешно развернулась, организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими РФ, так и с военнослужащими Республики Беларусь. Это один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении союзного государства», — уточнил он. Его слова приводит БЕЛТА. Он также подчеркнул, что решение о развертывании группировки было принято еще в прошлом году. Президент республики Беларусь Александр Лукашенко лично проверил качество боевой подготовки данной группировки. Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь обновили договор о сотрудничестве в военной сфере. Был подписан протокол об изменении соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности от 19 декабря 1997 года. Также Лукашенко отметил, что его страна готова отразить любую внешнюю угрозу.

Совместная с Россией и республикой Беларусь региональная группировка союзных войск призвана сдерживать Запад. Группировка проводит обучение военнослужащих двух стран. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. «Группировка успешно развернулась, организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими РФ, так и с военнослужащими Республики Беларусь. Это один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении союзного государства», — уточнил он. Его слова приводит БЕЛТА. Он также подчеркнул, что решение о развертывании группировки было принято еще в прошлом году. Президент республики Беларусь Александр Лукашенко лично проверил качество боевой подготовки данной группировки. Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь обновили договор о сотрудничестве в военной сфере. Был подписан протокол об изменении соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности от 19 декабря 1997 года. Также Лукашенко отметил, что его страна готова отразить любую внешнюю угрозу.