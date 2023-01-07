Роспотребнадзор: в РФ не выявлен новый вариант коронавируса

В России не выявлен ни один случай заражения «Кракеном», заявили в Роспотребнадзоре
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Новый подвид штамма коронавируса «Омикрон», который назвали «Кракен», не был выявлен в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант „Омикрона“ XBB.1.5 „Кракен“ не выявлен», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее американская газета Politico предрекла Европе «плохие новости» из-за распространения «Кракена». Главная опасность заключается в том, что вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса совпадает с пиком сезонного гриппа.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.