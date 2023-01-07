Роспотребнадзор: в РФ не выявлен новый вариант коронавируса

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В России не выявлен ни один случай заражения «Кракеном», заявили в Роспотребнадзоре Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый подвид штамма коронавируса «Омикрон», который назвали «Кракен», не был выявлен в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант „Омикрона“ XBB.1.5 „Кракен“ не выявлен», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Информацию об этом передает ТАСС.

Ранее американская газета Politico предрекла Европе «плохие новости» из-за распространения «Кракена». Главная опасность заключается в том, что вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса совпадает с пиком сезонного гриппа.

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Новый подвид штамма коронавируса «Омикрон», который назвали «Кракен», не был выявлен в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор. «По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант „Омикрона“ XBB.1.5 „Кракен“ не выявлен», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Информацию об этом передает ТАСС. Ранее американская газета Politico предрекла Европе «плохие новости» из-за распространения «Кракена». Главная опасность заключается в том, что вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса совпадает с пиком сезонного гриппа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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