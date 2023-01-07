Экономист Беляев дал прогноз цен на нефть в 2023 году

Экономист Беляев: цены на нефть в 2023 году будут на уровне 80 долларов за баррель

08 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Цены на нефть в 2023 году будут зависеть не только от рыночных, но и от политических процессов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Стоимость нефти в 2023 году будет варьироваться возле отметки в 80 долларов за баррель в большую и меньшую сторону. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Оптимум сложился вокруг 80 долларов за баррель. Причем он достаточно устойчивый, значит на 2023 год можем прогнозировать эту цену, компромиссную для всех. Но не исключено, что в течение года будут какие-то кратковременные изменения, однако не экстремального свойства. Коридор не будет шире 10 долларов в одну и другую сторону. Хотя не исключены бешеные пики», — сказал Михаил Беляев. При этом на стоимость нефти могут влиять не только рыночные, но и политические процессы, уточнил экономист. «Поскольку, это все состоит из достаточно устойчивых компонентов, но может вмешиваться политика, однако мы видим, что все события крутятся вокруг цены в 80 долларов за баррель. Они могут быть чуть ниже, чуть выше под влиянием спроса и предложений. Могут насильственно отклонятся в сторону удешевления, если это надо каким-то странам. Также и ОПЕК может быть за то, чтобы цены были повыше, но не чрезмерно высокими, потому что все будет перекошено и сбыта не будет», — добавил экономист. Ранее глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС за 2022 год сократил импорт нефти из России на 90%. Также Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. При этом Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек считает, что ЕС не оценивает последствия своих санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость нефти в 2023 году будет варьироваться возле отметки в 80 долларов за баррель в большую и меньшую сторону. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Оптимум сложился вокруг 80 долларов за баррель. Причем он достаточно устойчивый, значит на 2023 год можем прогнозировать эту цену, компромиссную для всех. Но не исключено, что в течение года будут какие-то кратковременные изменения, однако не экстремального свойства. Коридор не будет шире 10 долларов в одну и другую сторону. Хотя не исключены бешеные пики», — сказал Михаил Беляев. При этом на стоимость нефти могут влиять не только рыночные, но и политические процессы, уточнил экономист. «Поскольку, это все состоит из достаточно устойчивых компонентов, но может вмешиваться политика, однако мы видим, что все события крутятся вокруг цены в 80 долларов за баррель. Они могут быть чуть ниже, чуть выше под влиянием спроса и предложений. Могут насильственно отклонятся в сторону удешевления, если это надо каким-то странам. Также и ОПЕК может быть за то, чтобы цены были повыше, но не чрезмерно высокими, потому что все будет перекошено и сбыта не будет», — добавил экономист. Ранее глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС за 2022 год сократил импорт нефти из России на 90%. Также Евросоюз согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. При этом Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек считает, что ЕС не оценивает последствия своих санкций.