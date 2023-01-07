Продюсер Пригожин ответил Зеленскому после введения санкций против себя

Продюсер Пригожин: Зеленский — пешка в чужой игре
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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, пригожин иосиф
Иосиф Пригожин попал в санкционный список Украины Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский является пешкой в чужой игре. Так в беседе с URA.RU прокомментировал попадание в украинский санкционный список продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции. Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комика Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссера Никита Михалков. С артистами прекратят все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы на Украине. Санкции будут действовать 10 лет.

«Зеленского все восхваляют. Говорят, что он невероятно крутой чувак, но мы знакомы с ним в период его творческой карьеры. Он пешка в чужой игре. Пытается сказать, что он такой же большой, как и Владимир Путин. Но гибнут люди. Хватит брать оружие на Западе», — сказал Иосиф Пригожин.

Продюсер напомнил, что у него есть украинские корни. «Мой дедушка родился в Сумской области. У меня тоже есть украинские корни. А моя бабушка в Бабьем Яру похоронена. Как Зеленский, будучи человеком еврейской национальности, играешь с националистами против собственного народа и народов России? Он играет на чужой скрипке. Ну, втащил он меня в списки. Я на что-то влияю? Если бы мог влиять, я бы постарался это сделать, но сегодня гибнут люди», — подчеркнул он.

«Совести нет. Это политик, который может разговаривать языком чужого оружия. Это трусливые люди, которые спрятались за спины больших игроков, которым это выгодно. С соседями надо дружить», — заключил Пригожин.

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Президент Украины Владимир Зеленский является пешкой в чужой игре. Так в беседе с URA.RU прокомментировал попадание в украинский санкционный список продюсер Иосиф Пригожин. Ранее на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции. Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комика Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссера Никита Михалков. С артистами прекратят все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы на Украине. Санкции будут действовать 10 лет. «Зеленского все восхваляют. Говорят, что он невероятно крутой чувак, но мы знакомы с ним в период его творческой карьеры. Он пешка в чужой игре. Пытается сказать, что он такой же большой, как и Владимир Путин. Но гибнут люди. Хватит брать оружие на Западе», — сказал Иосиф Пригожин. Продюсер напомнил, что у него есть украинские корни. «Мой дедушка родился в Сумской области. У меня тоже есть украинские корни. А моя бабушка в Бабьем Яру похоронена. Как Зеленский, будучи человеком еврейской национальности, играешь с националистами против собственного народа и народов России? Он играет на чужой скрипке. Ну, втащил он меня в списки. Я на что-то влияю? Если бы мог влиять, я бы постарался это сделать, но сегодня гибнут люди», — подчеркнул он. «Совести нет. Это политик, который может разговаривать языком чужого оружия. Это трусливые люди, которые спрятались за спины больших игроков, которым это выгодно. С соседями надо дружить», — заключил Пригожин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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