Продюсер Пригожин ответил Зеленскому после введения санкций против себя

Продюсер Пригожин: Зеленский — пешка в чужой игре

07 января 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Иосиф Пригожин попал в санкционный список Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский является пешкой в чужой игре. Так в беседе с URA.RU прокомментировал попадание в украинский санкционный список продюсер Иосиф Пригожин. Ранее на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции. Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комика Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссера Никита Михалков. С артистами прекратят все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы на Украине. Санкции будут действовать 10 лет. «Зеленского все восхваляют. Говорят, что он невероятно крутой чувак, но мы знакомы с ним в период его творческой карьеры. Он пешка в чужой игре. Пытается сказать, что он такой же большой, как и Владимир Путин. Но гибнут люди. Хватит брать оружие на Западе», — сказал Иосиф Пригожин. Продюсер напомнил, что у него есть украинские корни. «Мой дедушка родился в Сумской области. У меня тоже есть украинские корни. А моя бабушка в Бабьем Яру похоронена. Как Зеленский, будучи человеком еврейской национальности, играешь с националистами против собственного народа и народов России? Он играет на чужой скрипке. Ну, втащил он меня в списки. Я на что-то влияю? Если бы мог влиять, я бы постарался это сделать, но сегодня гибнут люди», — подчеркнул он. «Совести нет. Это политик, который может разговаривать языком чужого оружия. Это трусливые люди, которые спрятались за спины больших игроков, которым это выгодно. С соседями надо дружить», — заключил Пригожин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский является пешкой в чужой игре. Так в беседе с URA.RU прокомментировал попадание в украинский санкционный список продюсер Иосиф Пригожин. Ранее на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции. Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комика Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссера Никита Михалков. С артистами прекратят все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы на Украине. Санкции будут действовать 10 лет. «Зеленского все восхваляют. Говорят, что он невероятно крутой чувак, но мы знакомы с ним в период его творческой карьеры. Он пешка в чужой игре. Пытается сказать, что он такой же большой, как и Владимир Путин. Но гибнут люди. Хватит брать оружие на Западе», — сказал Иосиф Пригожин. Продюсер напомнил, что у него есть украинские корни. «Мой дедушка родился в Сумской области. У меня тоже есть украинские корни. А моя бабушка в Бабьем Яру похоронена. Как Зеленский, будучи человеком еврейской национальности, играешь с националистами против собственного народа и народов России? Он играет на чужой скрипке. Ну, втащил он меня в списки. Я на что-то влияю? Если бы мог влиять, я бы постарался это сделать, но сегодня гибнут люди», — подчеркнул он. «Совести нет. Это политик, который может разговаривать языком чужого оружия. Это трусливые люди, которые спрятались за спины больших игроков, которым это выгодно. С соседями надо дружить», — заключил Пригожин.