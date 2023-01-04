Курганцы пожаловались на неочищенные от гололеда дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области пожаловались на плохую очистку дороги от гололеда. Такая жалоба опубликована на портале «Обратись».

«Результата нет!!! На дороге чистый лед», — говорится в обращении. В департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области заявили, что данный вопрос взят в работу. Ответ пообещали дать до 10 января.

Ранее URA.RU писало, что курганцы обратились с жалобой из-за опасного ледяного наката на курганской трассе. До этого сообщалось, что в Курганской области из-за снега и гололедицы перекрыли несколько федеральных трасс и временно ограничили движения автобусов. В конце 2022 года водители возмущались состоянием дорог. Курганцы жаловались на заваленные снегом дорожное покрытие и реагенты.