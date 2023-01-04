04 января 2023
03 января 2023

Курганцы жалуются на гололед на дорогах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Курганцы пожаловались на неочищенные от гололеда дороги Фото:

Жители Курганской области пожаловались на плохую очистку дороги от гололеда. Такая жалоба опубликована на портале «Обратись».

«Результата нет!!! На дороге чистый лед», — говорится в обращении. В департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области заявили, что данный вопрос взят в работу. Ответ пообещали дать до 10 января.

Ранее URA.RU писало, что курганцы обратились с жалобой из-за опасного ледяного наката на курганской трассе. До этого сообщалось, что в Курганской области из-за снега и гололедицы перекрыли несколько федеральных трасс и временно ограничили движения автобусов. В конце 2022 года водители возмущались состоянием дорог. Курганцы жаловались на заваленные снегом дорожное покрытие и реагенты.

Жители Курганской области жалуются на гололед на дорогах
Фото:

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Жители Курганской области пожаловались на плохую очистку дороги от гололеда. Такая жалоба опубликована на портале «Обратись». «Результата нет!!! На дороге чистый лед», — говорится в обращении. В департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области заявили, что данный вопрос взят в работу. Ответ пообещали дать до 10 января. Ранее URA.RU писало, что курганцы обратились с жалобой из-за опасного ледяного наката на курганской трассе. До этого сообщалось, что в Курганской области из-за снега и гололедицы перекрыли несколько федеральных трасс и временно ограничили движения автобусов. В конце 2022 года водители возмущались состоянием дорог. Курганцы жаловались на заваленные снегом дорожное покрытие и реагенты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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