Курганцев возмутило состояние дорог после реагентов. Видео

29 декабря 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались, что реагенты портят обувь и пачкают автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Кургана возмутило состояние дорог, в особенности проезжих частей, после реагентов. Свое недовольство они выразили в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «На улице сильный туман и „любимая“ соль на дорогах», — с такой подписью опубликовал видео один из пользователей соцсети. «Почему просто не почистить дорогу от снега и все? Зачем сыпать эти реагенты, весь город опять в грязи», — написал в комментариях под видео пользователь соцсети Вячеслав Шветов. «Соль используют, например, в Москве, там всю зиму частый переход температуры с минуса на плюс, поэтому образуется гололед, надо посыпать. У нас тут всю зиму практически всегда минус, соль вообще не надо сыпать, надо дороги чистить», — высказался пользователь Андрей Петров. Часть пользователей предложила выставлять счета дорожным службам за помывку автомобилей. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросами, в каком объеме используются реагенты на дорогах и возможны ли альтернативные варианты содержания проезжих частей зимой. Ответ на момент публикации не был получен.

Жителей Кургана возмутило состояние дорог, в особенности проезжих частей, после реагентов. Свое недовольство они выразили в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «На улице сильный туман и „любимая“ соль на дорогах», — с такой подписью опубликовал видео один из пользователей соцсети. «Почему просто не почистить дорогу от снега и все? Зачем сыпать эти реагенты, весь город опять в грязи», — написал в комментариях под видео пользователь соцсети Вячеслав Шветов. «Соль используют, например, в Москве, там всю зиму частый переход температуры с минуса на плюс, поэтому образуется гололед, надо посыпать. У нас тут всю зиму практически всегда минус, соль вообще не надо сыпать, надо дороги чистить», — высказался пользователь Андрей Петров. Часть пользователей предложила выставлять счета дорожным службам за помывку автомобилей. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с вопросами, в каком объеме используются реагенты на дорогах и возможны ли альтернативные варианты содержания проезжих частей зимой. Ответ на момент публикации не был получен.