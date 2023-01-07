В Пермский край пришли холода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермский край пришли 40-градусные морозы. Об этом рассказали жители села Рябки в Чернушинском районе.

« — 40 градусов! Рябки — село в Чернушинском районе Пермского края», — указано в telegram-канале «Мой город — Пермь!». Сообщение подтверждается фотографией.

Синоптики рассказывали ранее, что январь в Прикамье будет морозным. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, температура в первый месяц года будет ниже климатической нормы, чего не бывало с 2017 года. Ожидалось понижение температуры до -38 градусов.

О том, что глава Чердынского городского округа Анна Батагова выступила перед жителями с экстренным предупреждением на фоне грядущих морозов, URA.RU писало ранее. Она призывала внимательно следить за электроприборами, а также сообщила, что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Корреспонденты агентства писали также, что из-за холодов пермские энергетики решили повысить температуру воды в кранах.