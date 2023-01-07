Кадыров раскрыл схему Запада по отмыванию денег через помощь Украине

Рамзан Кадыров рассказал о схеме Запада по помощи Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
До Украины дойдет не более 15% от всей суммы западной поддержки. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл схему Запада по отмыванию денег.
«Вижу, что некоторые наблюдают из-за иностранной помощи в Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада Украины и до окопов дойдет не более 15% от всей суммы поддержки», — сказал Кадыров в
Ранее представители Национального банка Украины сообщили, что Украина в 2022 году получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. Уточняется, что США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.
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