07 января 2023

Кадыров раскрыл схему Запада по отмыванию денег через помощь Украине

Глава Чечни: до Украины дойдет максимум 15% западной поддержки
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров рассказал о схеме Запада по помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

До Украины дойдет не более 15% от всей суммы западной поддержки. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл схему Запада по отмыванию денег.

«Вижу, что некоторые наблюдают из-за иностранной помощи в Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада Украины и до окопов дойдет не более 15% от всей суммы поддержки», — сказал Кадыров в telegram-канале.

Ранее представители Национального банка Украины сообщили, что Украина в 2022 году получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. Уточняется, что США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.

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До Украины дойдет не более 15% от всей суммы западной поддержки. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл схему Запада по отмыванию денег. «Вижу, что некоторые наблюдают из-за иностранной помощи в Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада Украины и до окопов дойдет не более 15% от всей суммы поддержки», — сказал Кадыров в telegram-канале. Ранее представители Национального банка Украины сообщили, что Украина в 2022 году получила поддержку от Запада на сумму в 32,1 миллиарда долларов. Уточняется, что США направили Киеву самую большую сумму, а именно 12 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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