CNN: в кабинете Байдена нашли 10 секретных документов об Украине, Иране и Британии

11 января 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Секретные документы нашли в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Документы с разведданными о Великобритании, Иране и Украине были найдены в частном кабинете, который принадлежит действующему главе США Джо Байдену. Бумаги нашли всего за шесть дней до промежуточных президентских выборов, рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Документы, датированные 2013—2016 годами, содержали 10 секретных бумаг, в том числе докладные записки американской разведки и материалы брифингов, которые касались таких тем, как Украина, Иран и Великобритания. Документы лежали в трех или четырех коробках, в которых также находились несекретные данные. Подавляющее большинство ящиков в офисе содержали личные документы семьи Байденов», — передает CNN со ссылкой на собственный источник. Находку обнаружил личный адвокат Байдена в ноябре прошлого года, закрывая офис, который располагается в центре округа Колумбия (США). Кабинет президент Соединенных Штатов использовал в рамках своей работы с университетом Пенсильвании. По данным СМИ, адвокат увидел папку с пометкой «личное», открыл конверт, обнаружил внутри секретные документы и сообщил об этом в NARA (Национальное управление архивов и документации США). После случившегося генпрокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго, оставшемуся от администрации Трампа, расследовать этот вопрос. О том, что Twitter раскрыл большую ложь Штатов о России, URA.RU писало ранее. В компании в 2017 году не обнаружили свидетельств «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Документы с разведданными о Великобритании, Иране и Украине были найдены в частном кабинете, который принадлежит действующему главе США Джо Байдену. Бумаги нашли всего за шесть дней до промежуточных президентских выборов, рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Документы, датированные 2013—2016 годами, содержали 10 секретных бумаг, в том числе докладные записки американской разведки и материалы брифингов, которые касались таких тем, как Украина, Иран и Великобритания. Документы лежали в трех или четырех коробках, в которых также находились несекретные данные. Подавляющее большинство ящиков в офисе содержали личные документы семьи Байденов», — передает CNN со ссылкой на собственный источник. Находку обнаружил личный адвокат Байдена в ноябре прошлого года, закрывая офис, который располагается в центре округа Колумбия (США). Кабинет президент Соединенных Штатов использовал в рамках своей работы с университетом Пенсильвании. По данным СМИ, адвокат увидел папку с пометкой «личное», открыл конверт, обнаружил внутри секретные документы и сообщил об этом в NARA (Национальное управление архивов и документации США). После случившегося генпрокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго, оставшемуся от администрации Трампа, расследовать этот вопрос. О том, что Twitter раскрыл большую ложь Штатов о России, URA.RU писало ранее. В компании в 2017 году не обнаружили свидетельств «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в США.