10 января 2023

CNN: в кабинете Байдена нашли 10 секретных документов об Украине, Иране и Британии

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, папка с документами
Секретные документы нашли в прошлом году Фото:

Документы с разведданными о Великобритании, Иране и Украине были найдены в частном кабинете, который принадлежит действующему главе США Джо Байдену. Бумаги нашли всего за шесть дней до промежуточных президентских выборов, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Документы, датированные 2013—2016 годами, содержали 10 секретных бумаг, в том числе докладные записки американской разведки и материалы брифингов, которые касались таких тем, как Украина, Иран и Великобритания. Документы лежали в трех или четырех коробках, в которых также находились несекретные данные. Подавляющее большинство ящиков в офисе содержали личные документы семьи Байденов», — передает CNN со ссылкой на собственный источник.

Находку обнаружил личный адвокат Байдена в ноябре прошлого года, закрывая офис, который располагается в центре округа Колумбия (США). Кабинет президент Соединенных Штатов использовал в рамках своей работы с университетом Пенсильвании. По данным СМИ, адвокат увидел папку с пометкой «личное», открыл конверт, обнаружил внутри секретные документы и сообщил об этом в NARA (Национальное управление архивов и документации США). После случившегося генпрокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго, оставшемуся от администрации Трампа, расследовать этот вопрос.

О том, что Twitter раскрыл большую ложь Штатов о России, URA.RU писало ранее. В компании в 2017 году не обнаружили свидетельств «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в США.

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Документы с разведданными о Великобритании, Иране и Украине были найдены в частном кабинете, который принадлежит действующему главе США Джо Байдену. Бумаги нашли всего за шесть дней до промежуточных президентских выборов, рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Документы, датированные 2013—2016 годами, содержали 10 секретных бумаг, в том числе докладные записки американской разведки и материалы брифингов, которые касались таких тем, как Украина, Иран и Великобритания. Документы лежали в трех или четырех коробках, в которых также находились несекретные данные. Подавляющее большинство ящиков в офисе содержали личные документы семьи Байденов», — передает CNN со ссылкой на собственный источник. Находку обнаружил личный адвокат Байдена в ноябре прошлого года, закрывая офис, который располагается в центре округа Колумбия (США). Кабинет президент Соединенных Штатов использовал в рамках своей работы с университетом Пенсильвании. По данным СМИ, адвокат увидел папку с пометкой «личное», открыл конверт, обнаружил внутри секретные документы и сообщил об этом в NARA (Национальное управление архивов и документации США). После случившегося генпрокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго, оставшемуся от администрации Трампа, расследовать этот вопрос. О том, что Twitter раскрыл большую ложь Штатов о России, URA.RU писало ранее. В компании в 2017 году не обнаружили свидетельств «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в США.
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