07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

В ЯНАО офисы МФЦ перейдут на семидневный режим работы

© Служба новостей «URA.RU»
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ФССП. Пермь, мфц, очередь мфц
В ЯНАО услугами офисов МФЦ можно будет воспользоваться в выходные Фото:

В городах ЯНАО офисы МФЦ с 9 января будут работать без выходных. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«С 9 января отделы МФЦ Надыма, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Тарко-Сале перейдут на постоянный семидневный режим работы. Ранее на ежедневный режим работы перешли офисы в городах Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Работа «дежурных окон» в тестовом режиме показала востребованность у ямальцев. За последние полтора месяца зафиксировано 1200 обращений в выходные дни.

В настоящее время на Ямале открыто 19 отделов МФЦ, 14 мини-офисов и одна выездная бригада. В отдаленных поселениях округа режим работы службы будет пятидневным.

Ранее URA.RU рассказало, что в МФЦ обращаются жители ЯНАО для участия в программе помощи молодым семьям. Также, через данную службу, можно оформить паспорт футбольного болельщика.

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В городах ЯНАО офисы МФЦ с 9 января будут работать без выходных. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. «С 9 января отделы МФЦ Надыма, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Тарко-Сале перейдут на постоянный семидневный режим работы. Ранее на ежедневный режим работы перешли офисы в городах Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Работа «дежурных окон» в тестовом режиме показала востребованность у ямальцев. За последние полтора месяца зафиксировано 1200 обращений в выходные дни. В настоящее время на Ямале открыто 19 отделов МФЦ, 14 мини-офисов и одна выездная бригада. В отдаленных поселениях округа режим работы службы будет пятидневным. Ранее URA.RU рассказало, что в МФЦ обращаются жители ЯНАО для участия в программе помощи молодым семьям. Также, через данную службу, можно оформить паспорт футбольного болельщика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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