В ЯНАО офисы МФЦ перейдут на семидневный режим работы

В городах ЯНАО офисы МФЦ с 9 января будут работать без выходных. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
«С 9 января отделы МФЦ Надыма, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Тарко-Сале перейдут на постоянный семидневный режим работы. Ранее на ежедневный режим работы перешли офисы в городах Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Работа «дежурных окон» в тестовом режиме показала востребованность у ямальцев. За последние полтора месяца зафиксировано 1200 обращений в выходные дни.
В настоящее время на Ямале открыто 19 отделов МФЦ, 14 мини-офисов и одна выездная бригада. В отдаленных поселениях округа режим работы службы будет пятидневным.
Ранее URA.RU рассказало, что в МФЦ обращаются жители ЯНАО для участия в программе помощи молодым семьям. Также, через данную службу, можно оформить паспорт футбольного болельщика.
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