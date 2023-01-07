07 января 2023
06 января 2023

Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Нижневартовске предоставят квартиры до его сноса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова обязала предоставить жильцам дома квартиры до его сноса Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске жильцам дома по адресу Мира 6а, где произошел взрыв газа, предоставят квартиры к моменту сноса здания. Об этом сообщает корреспондент агентства, присутствующий на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жильцами дома.

«К моменту сноса дома все квартиры на замену уже будут выделены», — пообещала начальник управления жилполитики Нижневартовска Татьяна Борисова. «Жилье должно отвечать стандартам, чтобы люди не попали в обстоятельства, когда им снова придется решать жилищный вопрос», — уточнила Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Нижневартовска приняли решение снести дом, пострадавший от взрыва газа. Такое решение принято на основании экспертизы ГО и ЧС.

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В Нижневартовске жильцам дома по адресу Мира 6а, где произошел взрыв газа, предоставят квартиры к моменту сноса здания. Об этом сообщает корреспондент агентства, присутствующий на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жильцами дома. «К моменту сноса дома все квартиры на замену уже будут выделены», — пообещала начальник управления жилполитики Нижневартовска Татьяна Борисова. «Жилье должно отвечать стандартам, чтобы люди не попали в обстоятельства, когда им снова придется решать жилищный вопрос», — уточнила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказало, что власти Нижневартовска приняли решение снести дом, пострадавший от взрыва газа. Такое решение принято на основании экспертизы ГО и ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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