Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Нижневартовске предоставят квартиры до его сноса

Наталья Комарова обязала предоставить жильцам дома квартиры до его сноса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске жильцам дома по адресу Мира 6а, где произошел взрыв газа, предоставят квартиры к моменту сноса здания. Об этом сообщает корреспондент агентства, присутствующий на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жильцами дома.

«К моменту сноса дома все квартиры на замену уже будут выделены», — пообещала начальник управления жилполитики Нижневартовска Татьяна Борисова. «Жилье должно отвечать стандартам, чтобы люди не попали в обстоятельства, когда им снова придется решать жилищный вопрос», — уточнила Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Нижневартовска приняли решение снести дом, пострадавший от взрыва газа. Такое решение принято на основании экспертизы ГО и ЧС.