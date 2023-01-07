В Челябинской области продлевают каникулы из-за аномальных холодов

В Трехгорном Челябинской области до 10 января включительно продлены зимние каникулы из-за аномальных морозов. Об этом 8 января сообщили в управлении образования администрации Трехгорного
«В связи с низкими температурами воздуха в общеобразовательных школах продлены каникулы 9 и 10 января. Занятия в школах начнутся в среду, 11 января», — говорится в сообщении управления в профильной группе соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно о продлении каникул по той же причине в Снежинске. Синоптики предупреждали об аномальном похолодании с 8 по 12 января. По данным Челябгидрометеоцентра, в отдельных территориях температура воздуха опустится до 40 градусов мороза.
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