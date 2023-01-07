07 января 2023
06 января 2023

В Челябинской области продлевают каникулы из-за аномальных холодов

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Виды Салехарда, светофор, снег, пешеходный переход, зима, иней, мороз
В нескольких городах Челябинской области продлили каникулы Фото:

В Трехгорном Челябинской области до 10 января включительно продлены зимние каникулы из-за аномальных морозов. Об этом 8 января сообщили в управлении образования администрации Трехгорного

«В связи с низкими температурами воздуха в общеобразовательных школах продлены каникулы 9 и 10 января. Занятия в школах начнутся в среду, 11 января», — говорится в сообщении управления в профильной группе соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно о продлении каникул по той же причине в Снежинске. Синоптики предупреждали об аномальном похолодании с 8 по 12 января. По данным Челябгидрометеоцентра, в отдельных территориях температура воздуха опустится до 40 градусов мороза.

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В Трехгорном Челябинской области до 10 января включительно продлены зимние каникулы из-за аномальных морозов. Об этом 8 января сообщили в управлении образования администрации Трехгорного «В связи с низкими температурами воздуха в общеобразовательных школах продлены каникулы 9 и 10 января. Занятия в школах начнутся в среду, 11 января», — говорится в сообщении управления в профильной группе соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно о продлении каникул по той же причине в Снежинске. Синоптики предупреждали об аномальном похолодании с 8 по 12 января. По данным Челябгидрометеоцентра, в отдельных территориях температура воздуха опустится до 40 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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