В Челябинской области начали продлевать каникулы из-за морозов

В Челябинской области задержатся морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Снежинске Челябинской области из-за морозов школьные каникулы продлены до 10 января включительно. Об этом об этом 7 января сообщило управление образования города.

«Новогодние каникулы школьников с 1 по 11 классы города Снежинска продляются до 10 января включительно. Выход на занятия 11 января 2023 года», — говорится на странице управления во «ВКонтакте».

7 января в Снежинске отменили традиционную дискотеку на городском катке и воинской части 3468, который должен был проходить на открытом воздухе. Причиной отмены стали морозы.

С 8 по 12 января, под данным Челябгидрометеоцентра, в области ожидается аномально холодная погода. В отдельных территориях температура воздуха опустится до 40 градусов мороза.