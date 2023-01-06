06 января 2023

В Челябинской области начали продлевать каникулы из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 января. Челябинск
В Челябинской области задержатся морозы Фото:

В Снежинске Челябинской области из-за морозов школьные каникулы продлены до 10 января включительно. Об этом об этом 7 января сообщило управление образования города.

«Новогодние каникулы школьников с 1 по 11 классы города Снежинска продляются до 10 января включительно. Выход на занятия 11 января 2023 года», — говорится на странице управления во «ВКонтакте».

7 января в Снежинске отменили традиционную дискотеку на городском катке и воинской части 3468, который должен был проходить на открытом воздухе. Причиной отмены стали морозы.

С 8 по 12 января, под данным Челябгидрометеоцентра, в области ожидается аномально холодная погода. В отдельных территориях температура воздуха опустится до 40 градусов мороза.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Снежинске Челябинской области из-за морозов школьные каникулы продлены до 10 января включительно. Об этом об этом 7 января сообщило управление образования города. «Новогодние каникулы школьников с 1 по 11 классы города Снежинска продляются до 10 января включительно. Выход на занятия 11 января 2023 года», — говорится на странице управления во «ВКонтакте». 7 января в Снежинске отменили традиционную дискотеку на городском катке и воинской части 3468, который должен был проходить на открытом воздухе. Причиной отмены стали морозы. С 8 по 12 января, под данным Челябгидрометеоцентра, в области ожидается аномально холодная погода. В отдельных территориях температура воздуха опустится до 40 градусов мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...