Пассажиры застрявшего в пермском аэропорту боинга возмутились обслуживанием

Пассажирам боинга, чей рейс задержали, отказали в предоставлении гостиницы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пассажиры боинга «Победа», который выкатился за взлетно-посадочную полосу и застрял в сугробах в пермском аэропорту, возмутились обслуживанием со стороны авиакомпании. Люди пожаловались на то, что вылет задержали более чем на 8 часов, а гостиницу не предоставили. Об этом сообщает telegram-канал Mash, опубликовав видео разговора пассажиров с представителем компании.

«Если более 8 часов задержка вылета, вы же должны гостиницу предоставить», — говорит один из пассажиров «Победы». «А вы место для отдыха никакое не предоставляете? Я с ребенком», — спрашивает представителя авиакомпании женщина. «К сожалению, всех в гостинице мы не можем разместить, потому что в ближайшей только 16 мест», — отвечает сотрудник «Победы».

Уточняется, что пассажиров кормили один раз за время ожидания, им принесли «порцию овсяной каши с бутербродом». URA.RU направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать возникшую ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее агентство сообщало, что боинг авиакомпании «Победа» занесло на полосе при вылете из Перми в Москву и он застрял в сугробах. На борту находилось 183 пассажира, которых эвакуировали в здание аэропорта.

На некоторое время пермский аэропорт закрыли для приема и отправления рейсов. Из-за ситуации с боингом «Победа» было задержано несколько авиарейсов.