Вирусолог дал прогноз по заболеваемости гриппом после новогодних каникул

Вирусолог Аграновский: после новогодних праздников эпидемия гриппа пойдет на спад

09 января 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В новогодние каникулы люди меньше контактируют между собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 После новогодних каникул эпидемия вируса гриппа ослабит свое влияние, так как люди меньше контактируют между собой. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «Люди сидят по домам либо отмечают небольшими компаниями. На работу не ходят, так что это некий перерыв. Если это и повлияло, то в сторону ослабления выявляемых случаев гриппа и других ОРВИ. Это всегда так и ничего хитрого нет», — сказал Алексей Аграновский. По словам ученого, в стране контролируемая ситуация с распространением инфекционных заболеваний. «Штатная ситуация со всем, что у нас сейчас циркулирует, включая коронавирус. Грипп колеблется. Очевидно, что сейчас будет ослабление», — заключил вирусолог. Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что человека, болеющего гриппом, могут госпитализировать из-за развития таких осложнений, как кровохаркание, боль в грудной клетке и длительная повышенная температура. При этом эти последствия дают о себе знать только после проявления первых признаков гриппа.

После новогодних каникул эпидемия вируса гриппа ослабит свое влияние, так как люди меньше контактируют между собой. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «Люди сидят по домам либо отмечают небольшими компаниями. На работу не ходят, так что это некий перерыв. Если это и повлияло, то в сторону ослабления выявляемых случаев гриппа и других ОРВИ. Это всегда так и ничего хитрого нет», — сказал Алексей Аграновский. По словам ученого, в стране контролируемая ситуация с распространением инфекционных заболеваний. «Штатная ситуация со всем, что у нас сейчас циркулирует, включая коронавирус. Грипп колеблется. Очевидно, что сейчас будет ослабление», — заключил вирусолог. Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что человека, болеющего гриппом, могут госпитализировать из-за развития таких осложнений, как кровохаркание, боль в грудной клетке и длительная повышенная температура. При этом эти последствия дают о себе знать только после проявления первых признаков гриппа.