Иммунолог объяснила, при каких условиях человека госпитализируют с гриппом

Иммунолог Ярцева: человека с гриппом госпитализируют при развитии опасных осложнений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, кашель
Осложнения при гриппе наступают через несколько дней после начала заболевания Фото:
новость из сюжета
Свиной грипп — 2022

Человека, болеющего гриппом, могут госпитализировать из-за развития таких осложнений, как кровохаркание, боль в грудной клетке и длительная повышенная температура. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Должны быть признаки осложнений. Не просто грипп, а, например, когда начинается двусторонняя пневмония. То есть, чтобы это не была просто температура или ломота в теле. Это уже затяжная история и у человека появились признаки кровохаркание, боль в грудной клетке, кашель, и длительно сохраняющаяся температура. Эти проявления являются красными флагами для того, чтобы обратиться к врачу», — сказала Ирина Ярцева.

Как объяснила специалист, госпитализация может случиться уже после проявления первых признаков гриппа. «Это может быть и небольшой срок, но обычно уже больше пяти дней проходит. Не раньше точно», — уточнила она.

При этом грипп может резко дать осложнения у иммунокомпрометированных людей, подчеркнула Ярцева. «Иммунокомпрометированные — это те, у кого проблемы с иммунитетом. Это люди с серьезными хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, с тяжелым сахарным диабетом, с онкологией, ВИЧ. У них могут быть фульминантные формы гриппа», — заключила иммунолог.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Человека, болеющего гриппом, могут госпитализировать из-за развития таких осложнений, как кровохаркание, боль в грудной клетке и длительная повышенная температура. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Должны быть признаки осложнений. Не просто грипп, а, например, когда начинается двусторонняя пневмония. То есть, чтобы это не была просто температура или ломота в теле. Это уже затяжная история и у человека появились признаки кровохаркание, боль в грудной клетке, кашель, и длительно сохраняющаяся температура. Эти проявления являются красными флагами для того, чтобы обратиться к врачу», — сказала Ирина Ярцева. Как объяснила специалист, госпитализация может случиться уже после проявления первых признаков гриппа. «Это может быть и небольшой срок, но обычно уже больше пяти дней проходит. Не раньше точно», — уточнила она. При этом грипп может резко дать осложнения у иммунокомпрометированных людей, подчеркнула Ярцева. «Иммунокомпрометированные — это те, у кого проблемы с иммунитетом. Это люди с серьезными хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, с тяжелым сахарным диабетом, с онкологией, ВИЧ. У них могут быть фульминантные формы гриппа», — заключила иммунолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...