Иммунолог объяснила, при каких условиях человека госпитализируют с гриппом

Иммунолог Ярцева: человека с гриппом госпитализируют при развитии опасных осложнений

07 января 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Осложнения при гриппе наступают через несколько дней после начала заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Человека, болеющего гриппом, могут госпитализировать из-за развития таких осложнений, как кровохаркание, боль в грудной клетке и длительная повышенная температура. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Должны быть признаки осложнений. Не просто грипп, а, например, когда начинается двусторонняя пневмония. То есть, чтобы это не была просто температура или ломота в теле. Это уже затяжная история и у человека появились признаки кровохаркание, боль в грудной клетке, кашель, и длительно сохраняющаяся температура. Эти проявления являются красными флагами для того, чтобы обратиться к врачу», — сказала Ирина Ярцева. Как объяснила специалист, госпитализация может случиться уже после проявления первых признаков гриппа. «Это может быть и небольшой срок, но обычно уже больше пяти дней проходит. Не раньше точно», — уточнила она. При этом грипп может резко дать осложнения у иммунокомпрометированных людей, подчеркнула Ярцева. «Иммунокомпрометированные — это те, у кого проблемы с иммунитетом. Это люди с серьезными хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, с тяжелым сахарным диабетом, с онкологией, ВИЧ. У них могут быть фульминантные формы гриппа», — заключила иммунолог.

Человека, болеющего гриппом, могут госпитализировать из-за развития таких осложнений, как кровохаркание, боль в грудной клетке и длительная повышенная температура. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Должны быть признаки осложнений. Не просто грипп, а, например, когда начинается двусторонняя пневмония. То есть, чтобы это не была просто температура или ломота в теле. Это уже затяжная история и у человека появились признаки кровохаркание, боль в грудной клетке, кашель, и длительно сохраняющаяся температура. Эти проявления являются красными флагами для того, чтобы обратиться к врачу», — сказала Ирина Ярцева. Как объяснила специалист, госпитализация может случиться уже после проявления первых признаков гриппа. «Это может быть и небольшой срок, но обычно уже больше пяти дней проходит. Не раньше точно», — уточнила она. При этом грипп может резко дать осложнения у иммунокомпрометированных людей, подчеркнула Ярцева. «Иммунокомпрометированные — это те, у кого проблемы с иммунитетом. Это люди с серьезными хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации, с тяжелым сахарным диабетом, с онкологией, ВИЧ. У них могут быть фульминантные формы гриппа», — заключила иммунолог.