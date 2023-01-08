Юрий Дудь* разорвал связи с Россией

Журналист Юрий Дудь* ликвидировал собственное ИП в России
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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Дудь ликвидировал российское ИП, на которое был зарегистрирован товарный знак «Вдудь» Фото:

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) закрыл в России ИП, на которое был зарегистрирован его собственный товарный знак «Вдудь». Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ.

«Юрий Дудь ликвидировал российское ИП», — передает данные федерального ресурса «Коммерсант». В материале добавили, что право собственности на товарный знак «Вдудь» с 11 ноября 2022 года перешло к компании «Бутово продакшн», зарегистрированной в Испании.

Ранее стало известно, что Дудь подал в суд на Министерство юстиции РФ с намерением обжалования статуса СМИ-иноагента. Минюст 15 апреля 2022 года расширил список СМИ-иностранных агентов. В нем оказались Дудь и политолог Екатерина Шульман.

*Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России

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Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) закрыл в России ИП, на которое был зарегистрирован его собственный товарный знак «Вдудь». Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ. «Юрий Дудь ликвидировал российское ИП», — передает данные федерального ресурса «Коммерсант». В материале добавили, что право собственности на товарный знак «Вдудь» с 11 ноября 2022 года перешло к компании «Бутово продакшн», зарегистрированной в Испании. Ранее стало известно, что Дудь подал в суд на Министерство юстиции РФ с намерением обжалования статуса СМИ-иноагента. Минюст 15 апреля 2022 года расширил список СМИ-иностранных агентов. В нем оказались Дудь и политолог Екатерина Шульман. *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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