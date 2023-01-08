Юрий Дудь* разорвал связи с Россией

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) закрыл в России ИП, на которое был зарегистрирован его собственный товарный знак «Вдудь». Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ.
«Юрий Дудь ликвидировал российское ИП», — передает данные федерального ресурса «Коммерсант». В материале добавили, что право собственности на товарный знак «Вдудь» с 11 ноября 2022 года перешло к компании «Бутово продакшн», зарегистрированной в Испании.
Ранее стало известно, что Дудь подал в суд на Министерство юстиции РФ с намерением обжалования статуса СМИ-иноагента. Минюст 15 апреля 2022 года расширил список СМИ-иностранных агентов. В нем оказались Дудь и политолог Екатерина Шульман.
*Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) закрыл в России ИП, на которое был зарегистрирован его собственный товарный знак «Вдудь». Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ. «Юрий Дудь ликвидировал российское ИП», — передает данные федерального ресурса «Коммерсант». В материале добавили, что право собственности на товарный знак «Вдудь» с 11 ноября 2022 года перешло к компании «Бутово продакшн», зарегистрированной в Испании. Ранее стало известно, что Дудь подал в суд на Министерство юстиции РФ с намерением обжалования статуса СМИ-иноагента. Минюст 15 апреля 2022 года расширил список СМИ-иностранных агентов. В нем оказались Дудь и политолог Екатерина Шульман. *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России