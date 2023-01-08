Экономист раскрыл, когда начнется рост цен на сезонные продукты в России

Экономист Остапкович: цены на сезонные товары в России вырастут к концу зимы

08 января 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Цены на сезонные товары вырастут из-за импорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России начнется рост цен на сезонные продукты с февраля, так как начнут заканчиваться запасы в овощехранилищах и придется закупать товары у других стран. Об этом URA.RU рассказал директор центр конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Пока у нас сельхозпродукия, как правило, до февраля включительно овощехранилищам удается удержать нашу продукцию. У нас не так много овощехранилищ, но январь еще проходит нормально. Потом пойдет импорт, где-то в феврале—марте. Немного повысятся цены», — сказал Георгий Остапкович. Однако откат цен произойдет уже к лету, объяснил экономист. «С июня пойдет отечественный урожай и пойдет понижение цен. Продукты питания, это не санкционный товар в данном случае. По крайней мере, с теми дружественными странами. А для нас продукты питания поставляют Азербайджан, Турция, Марокко, Эквадор», — добавил специалист. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с URA.RU назвал продукты, которые подешевеют в 2023 году. По его словам, в цене потеряют лекарства, детские товары и питание, молоко и молочные продукты, яйца, соль, сахар, маргарин, море и рыбопродукты, макароны и другие продукты. Перечисленные товары будут терять в цене из-за программы поддержки бедных россиян, отметил он.

В России начнется рост цен на сезонные продукты с февраля, так как начнут заканчиваться запасы в овощехранилищах и придется закупать товары у других стран. Об этом URA.RU рассказал директор центр конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Пока у нас сельхозпродукия, как правило, до февраля включительно овощехранилищам удается удержать нашу продукцию. У нас не так много овощехранилищ, но январь еще проходит нормально. Потом пойдет импорт, где-то в феврале—марте. Немного повысятся цены», — сказал Георгий Остапкович. Однако откат цен произойдет уже к лету, объяснил экономист. «С июня пойдет отечественный урожай и пойдет понижение цен. Продукты питания, это не санкционный товар в данном случае. По крайней мере, с теми дружественными странами. А для нас продукты питания поставляют Азербайджан, Турция, Марокко, Эквадор», — добавил специалист. Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с URA.RU назвал продукты, которые подешевеют в 2023 году. По его словам, в цене потеряют лекарства, детские товары и питание, молоко и молочные продукты, яйца, соль, сахар, маргарин, море и рыбопродукты, макароны и другие продукты. Перечисленные товары будут терять в цене из-за программы поддержки бедных россиян, отметил он.