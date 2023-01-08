На Украине заявили о планах России наладить собственное производство иранских дронов

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Ночная репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург, беспилотник, репетиция парада
Производство может быть налажено в Тольятти, заявил Алексей Данилов Фото:

По данным разведки Украины, Россия якобы планирует налаживание производства иранских дронов на своей территории. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Россия планирует запустить собственное производство иранских беспилотников в городе Тольятти», — передает слова Данилова украинское издание «Укринформ». Он подчеркнул, что, по данным разведки, развертывание производства планируется не только в Тольятти, но и в других городах России. URA.RU направило запрос в Минобороны России с уточнением информации. На момент публикации комментариев не поступило.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что информация о поставках Ираном России беспилотных летательных аппаратов является фейком и отверг эти сообщения. Запад, по мнению российского дипломата, пытается уличить Россию в нарушении резолюции Совета безопасности ООН.

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По данным разведки Украины, Россия якобы планирует налаживание производства иранских дронов на своей территории. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Россия планирует запустить собственное производство иранских беспилотников в городе Тольятти», — передает слова Данилова украинское издание «Укринформ». Он подчеркнул, что, по данным разведки, развертывание производства планируется не только в Тольятти, но и в других городах России. URA.RU направило запрос в Минобороны России с уточнением информации. На момент публикации комментариев не поступило. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что информация о поставках Ираном России беспилотных летательных аппаратов является фейком и отверг эти сообщения. Запад, по мнению российского дипломата, пытается уличить Россию в нарушении резолюции Совета безопасности ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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