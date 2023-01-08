Экономиcт предупредил россиян о новом налоге, который придется заплатить в 2023 году

Экономиcт Ахмадеев: в 2023 году россияне впервые заплатят НДФЛ с процентов по вкладам

09 января 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Экономист Ахмадеев предупредил о новом налоге на процент со вкладов Фото: Анна Майорова © URA.RU По итогам 2023 года россиян обяжут выплатить налог на доходы физлиц с процентов по вкладам. Об этом рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. «Начиная с 1 января 2023 года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках скорректирован. За календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в РФ, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года», — сообщил Ахмадеев агентству «Прайм». Само решение взимать налог на доходы физлиц с процентов по вкладам было принято правительством еще в 2020 году, однако первая уплата будет осуществляться гражданами по итогам нынешнего года. Ранее юристы рассказали URA.RU о том, за какие новогодние подарки придется заплатить налог. Согласно заявлению экспертов, налогом будет облагаться любой подарок от работодателя, стоимость которого превысит 4000 рублей. А начиная с 2024 года налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги», об этом сообщил Минфин России, передает RT.

По итогам 2023 года россиян обяжут выплатить налог на доходы физлиц с процентов по вкладам. Об этом рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. «Начиная с 1 января 2023 года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках скорректирован. За календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в РФ, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года», — сообщил Ахмадеев агентству «Прайм». Само решение взимать налог на доходы физлиц с процентов по вкладам было принято правительством еще в 2020 году, однако первая уплата будет осуществляться гражданами по итогам нынешнего года. Ранее юристы рассказали URA.RU о том, за какие новогодние подарки придется заплатить налог. Согласно заявлению экспертов, налогом будет облагаться любой подарок от работодателя, стоимость которого превысит 4000 рублей. А начиная с 2024 года налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги», об этом сообщил Минфин России, передает RT.