Немцы потребовали отставки своего министра обороны после ее слов об Украине

09 января 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Жители Германии недовольны своим министром обороны Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большая часть жителей Германии (64%) высказались за отставку главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт после ее заявления про Украину. Такой опрос провел институт изучения общественного мнения (INSA). «64% считают, что Ламбрехт должна уйти в отставку. 59% считают ее плохим министром обороны», — передает Bild со ссылкой на опрос INSA. Только 9% положительно оценили ее работу на этом посту. Исследователи опросили 1001 респондента. Ламбрехт в новогоднем поздравлении заявила, что конфликт на Украине ассоциировался у нее со «множеством встреч с великим людьми». Она записала обращение на фоне звука взрывающихся петард. При этом она не сказала ничего о самих боевых действиях на Украине, чем вызвала критику у немцев.

Большая часть жителей Германии (64%) высказались за отставку главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт после ее заявления про Украину. Такой опрос провел институт изучения общественного мнения (INSA). «64% считают, что Ламбрехт должна уйти в отставку. 59% считают ее плохим министром обороны», — передает Bild со ссылкой на опрос INSA. Только 9% положительно оценили ее работу на этом посту. Исследователи опросили 1001 респондента. Ламбрехт в новогоднем поздравлении заявила, что конфликт на Украине ассоциировался у нее со «множеством встреч с великим людьми». Она записала обращение на фоне звука взрывающихся петард. При этом она не сказала ничего о самих боевых действиях на Украине, чем вызвала критику у немцев.