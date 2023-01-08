Немцы потребовали отставки своего министра обороны после ее слов об Украине

Большая часть жителей Германии (64%) высказались за отставку главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт после ее заявления про Украину. Такой опрос провел институт изучения общественного мнения (INSA).
«64% считают, что Ламбрехт должна уйти в отставку. 59% считают ее плохим министром обороны», — передает Bild со ссылкой на опрос INSA. Только 9% положительно оценили ее работу на этом посту. Исследователи опросили 1001 респондента.
Ламбрехт в новогоднем поздравлении заявила, что конфликт на Украине ассоциировался у нее со «множеством встреч с великим людьми». Она записала обращение на фоне звука взрывающихся петард. При этом она не сказала ничего о самих боевых действиях на Украине, чем вызвала критику у немцев.
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Большая часть жителей Германии (64%) высказались за отставку главы минобороны Германии Кристины Ламбрехт после ее заявления про Украину. Такой опрос провел институт изучения общественного мнения (INSA). «64% считают, что Ламбрехт должна уйти в отставку. 59% считают ее плохим министром обороны», — передает Bild со ссылкой на опрос INSA. Только 9% положительно оценили ее работу на этом посту. Исследователи опросили 1001 респондента. Ламбрехт в новогоднем поздравлении заявила, что конфликт на Украине ассоциировался у нее со «множеством встреч с великим людьми». Она записала обращение на фоне звука взрывающихся петард. При этом она не сказала ничего о самих боевых действиях на Украине, чем вызвала критику у немцев.