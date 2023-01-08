08 января 2023
07 января 2023

В Курганской области простятся с разведчиком-сапером, погибшим на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Прощание пройдет в Катайском округе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Катайском округе Курганской области простятся с разведчиком-сапером Юрием Неугодниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Сегодня, 9 января, состоится прощание с рядовым, разведчиком-сапером из разведроты Юрием Неугодниковым. Он погиб 20 декабря при выполнении воинского долга в ходе СВО. Похороны пройдут в селе Верхнеключевском Катайского округа», — сказали в военкомате. У военнослужащего остались жена и двое детей.

О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В Курганской области простятся с разведчиком Юрием Неугодниковым, погибшим в ходе СВО
Фото:

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В Катайском округе Курганской области простятся с разведчиком-сапером Юрием Неугодниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате. «Сегодня, 9 января, состоится прощание с рядовым, разведчиком-сапером из разведроты Юрием Неугодниковым. Он погиб 20 декабря при выполнении воинского долга в ходе СВО. Похороны пройдут в селе Верхнеключевском Катайского округа», — сказали в военкомате. У военнослужащего остались жена и двое детей. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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