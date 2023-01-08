В Катайском округе Курганской области простятся с разведчиком-сапером Юрием Неугодниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате.
«Сегодня, 9 января, состоится прощание с рядовым, разведчиком-сапером из разведроты Юрием Неугодниковым. Он погиб 20 декабря при выполнении воинского долга в ходе СВО. Похороны пройдут в селе Верхнеключевском Катайского округа», — сказали в военкомате. У военнослужащего остались жена и двое детей.
О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
В Курганской области простятся с разведчиком Юрием Неугодниковым, погибшим в ходе СВО
Фото: [ТК] ТИПИЧНЫЙ КАТАЙСК в соцсети «ВКонтакте»
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В Катайском округе Курганской области простятся с разведчиком-сапером Юрием Неугодниковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в областном военкомате. «Сегодня, 9 января, состоится прощание с рядовым, разведчиком-сапером из разведроты Юрием Неугодниковым. Он погиб 20 декабря при выполнении воинского долга в ходе СВО. Похороны пройдут в селе Верхнеключевском Катайского округа», — сказали в военкомате. У военнослужащего остались жена и двое детей. О начале специальной военной операции РФ на территории Украины стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.