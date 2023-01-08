Власти нашли замену ушедшему главе района в Перми

Руководителем Мотовилихинского района Перми вместо ушедшего Александра Хаткевича назначен Юрий Трухин. Он будет работать в статусе «и.о.», сообщается в официальном telegram-канале мэрии «Пермь Первая».
«Александр Хаткевич завершает работу в должности главы администрации Мотовилихинского района Перми. Исполнять обязанности главы администрации района будет Юрий Трухин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района», — говорится в опубликованном сообщении. Ранее стало известно, что с 10 января Хаткевич оставит должность.
Трухин до назначения заместителем главы Мотовилихинского района Перми являлся спикером гордумы Краснокамска. В районной администрации чиновник курирует содержание территории и реализацию программ благоустройства.
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