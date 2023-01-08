08 января 2023
07 января 2023

Власти нашли замену ушедшему главе района в Перми

Бывший спикер гордумы Краснокамска возглавил район в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководить администрацией Мотовилихинского района поручено Юрию Трухину Фото:

Руководителем Мотовилихинского района Перми вместо ушедшего Александра Хаткевича назначен Юрий Трухин. Он будет работать в статусе «и.о.», сообщается в официальном telegram-канале мэрии «Пермь Первая».

«Александр Хаткевич завершает работу в должности главы администрации Мотовилихинского района Перми. Исполнять обязанности главы администрации района будет Юрий Трухин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района», — говорится в опубликованном сообщении. Ранее стало известно, что с 10 января Хаткевич оставит должность.

Трухин до назначения заместителем главы Мотовилихинского района Перми являлся спикером гордумы Краснокамска. В районной администрации чиновник курирует содержание территории и реализацию программ благоустройства.

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Руководителем Мотовилихинского района Перми вместо ушедшего Александра Хаткевича назначен Юрий Трухин. Он будет работать в статусе «и.о.», сообщается в официальном telegram-канале мэрии «Пермь Первая». «Александр Хаткевич завершает работу в должности главы администрации Мотовилихинского района Перми. Исполнять обязанности главы администрации района будет Юрий Трухин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района», — говорится в опубликованном сообщении. Ранее стало известно, что с 10 января Хаткевич оставит должность. Трухин до назначения заместителем главы Мотовилихинского района Перми являлся спикером гордумы Краснокамска. В районной администрации чиновник курирует содержание территории и реализацию программ благоустройства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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