NDP: Киев ждет захода польских войск на Украину

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Украина надеялась на польскую помощь, рассказали в польском издании Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти надеялись, что Польша поддержит ее в конфликте с Россией. Об этом заявила журналистка польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

«Украина рассчитывает, что весной на Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине», — рассказала Крамер. Она также отметила, что это является очередным «громким заявлением» властей Украины.

Ранее руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о контрнаступлении Киева весной 2023 года. Он рассказал о том, что целью Киева является возврат к границам 1991 года. Также он сообщал об украинских планах по возврату Крыма.

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Украинские власти надеялись, что Польша поддержит ее в конфликте с Россией. Об этом заявила журналистка польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер. «Украина рассчитывает, что весной на Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине», — рассказала Крамер. Она также отметила, что это является очередным «громким заявлением» властей Украины. Ранее руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о контрнаступлении Киева весной 2023 года. Он рассказал о том, что целью Киева является возврат к границам 1991 года. Также он сообщал об украинских планах по возврату Крыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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