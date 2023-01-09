NDP: Киев ждет захода польских войск на Украину

Украинские власти надеялись, что Польша поддержит ее в конфликте с Россией. Об этом заявила журналистка польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
«Украина рассчитывает, что весной на Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине», — рассказала Крамер. Она также отметила, что это является очередным «громким заявлением» властей Украины.
Ранее руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о контрнаступлении Киева весной 2023 года. Он рассказал о том, что целью Киева является возврат к границам 1991 года. Также он сообщал об украинских планах по возврату Крыма.
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Украинские власти надеялись, что Польша поддержит ее в конфликте с Россией. Об этом заявила журналистка польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер. «Украина рассчитывает, что весной на Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине», — рассказала Крамер. Она также отметила, что это является очередным «громким заявлением» властей Украины. Ранее руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о контрнаступлении Киева весной 2023 года. Он рассказал о том, что целью Киева является возврат к границам 1991 года. Также он сообщал об украинских планах по возврату Крыма.