Полковник Литовкин рассказал о ключевом моменте в спецоперации из-за взятия Бахмутского

Полковник Литовкин: Россия открыла путь к полному освобождению ДНР взятием Бахмутского
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Освобождение села Бахмутское поможет выйти к Кременчугу, считает Виктор Литовкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Взятие вооруженными силами России села Бахмутское (ДНР) ведет к полному освобождению Бахмута (Артемовск), Соледара и открытию выхода на Кременчуг. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Освобождение села Бахмутское ведет к освобождению Соледара, полному освобождению Артемовска. Также открывается дорога на Кременчуг. В Бахмуте (Артемовске) уже освобождена южная и восточная часть. Осталась западная. Мы продолжаем это делать. До Харькова еще далеко, пока говорим о полном освобождении Донецкой народной республики», — объяснил Виктор Литовкин.

Полковник в отставке добавил, что под Бахмутом расположены соляные пещеры, где можно скрывать танки, поэтому город так важно освободить от ВСУ. «Бахмут важен тем, что, во-первых, это перекрестье всех дорог — железнодорожных, автомобильных и так далее. Во-вторых, под ним целый город расположен. Там соляные пещеры, шла добыча соли, в них есть разветвленные ходы. Там можно даже танки прятать и боевые машины пехоты. Склады там и все такое», — подчеркнул Литовкин.

Ранее в штабе теробороны ДНР завили об освобождении села Бахмутское, находящееся под Соледаром. Российские военные продолжают наступление. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что продвижение ВС РФ в Бахмуте идет с большим трудом, так как ВСУ создали в городе несколько линий обороны.

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Взятие вооруженными силами России села Бахмутское (ДНР) ведет к полному освобождению Бахмута (Артемовск), Соледара и открытию выхода на Кременчуг. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Освобождение села Бахмутское ведет к освобождению Соледара, полному освобождению Артемовска. Также открывается дорога на Кременчуг. В Бахмуте (Артемовске) уже освобождена южная и восточная часть. Осталась западная. Мы продолжаем это делать. До Харькова еще далеко, пока говорим о полном освобождении Донецкой народной республики», — объяснил Виктор Литовкин. Полковник в отставке добавил, что под Бахмутом расположены соляные пещеры, где можно скрывать танки, поэтому город так важно освободить от ВСУ. «Бахмут важен тем, что, во-первых, это перекрестье всех дорог — железнодорожных, автомобильных и так далее. Во-вторых, под ним целый город расположен. Там соляные пещеры, шла добыча соли, в них есть разветвленные ходы. Там можно даже танки прятать и боевые машины пехоты. Склады там и все такое», — подчеркнул Литовкин. Ранее в штабе теробороны ДНР завили об освобождении села Бахмутское, находящееся под Соледаром. Российские военные продолжают наступление. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что продвижение ВС РФ в Бахмуте идет с большим трудом, так как ВСУ создали в городе несколько линий обороны.
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