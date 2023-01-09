Полковник Литовкин рассказал о ключевом моменте в спецоперации из-за взятия Бахмутского

Полковник Литовкин: Россия открыла путь к полному освобождению ДНР взятием Бахмутского

09 января 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Освобождение села Бахмутское поможет выйти к Кременчугу, считает Виктор Литовкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие вооруженными силами России села Бахмутское (ДНР) ведет к полному освобождению Бахмута (Артемовск), Соледара и открытию выхода на Кременчуг. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Освобождение села Бахмутское ведет к освобождению Соледара, полному освобождению Артемовска. Также открывается дорога на Кременчуг. В Бахмуте (Артемовске) уже освобождена южная и восточная часть. Осталась западная. Мы продолжаем это делать. До Харькова еще далеко, пока говорим о полном освобождении Донецкой народной республики», — объяснил Виктор Литовкин. Полковник в отставке добавил, что под Бахмутом расположены соляные пещеры, где можно скрывать танки, поэтому город так важно освободить от ВСУ. «Бахмут важен тем, что, во-первых, это перекрестье всех дорог — железнодорожных, автомобильных и так далее. Во-вторых, под ним целый город расположен. Там соляные пещеры, шла добыча соли, в них есть разветвленные ходы. Там можно даже танки прятать и боевые машины пехоты. Склады там и все такое», — подчеркнул Литовкин. Ранее в штабе теробороны ДНР завили об освобождении села Бахмутское, находящееся под Соледаром. Российские военные продолжают наступление. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что продвижение ВС РФ в Бахмуте идет с большим трудом, так как ВСУ создали в городе несколько линий обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взятие вооруженными силами России села Бахмутское (ДНР) ведет к полному освобождению Бахмута (Артемовск), Соледара и открытию выхода на Кременчуг. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Освобождение села Бахмутское ведет к освобождению Соледара, полному освобождению Артемовска. Также открывается дорога на Кременчуг. В Бахмуте (Артемовске) уже освобождена южная и восточная часть. Осталась западная. Мы продолжаем это делать. До Харькова еще далеко, пока говорим о полном освобождении Донецкой народной республики», — объяснил Виктор Литовкин. Полковник в отставке добавил, что под Бахмутом расположены соляные пещеры, где можно скрывать танки, поэтому город так важно освободить от ВСУ. «Бахмут важен тем, что, во-первых, это перекрестье всех дорог — железнодорожных, автомобильных и так далее. Во-вторых, под ним целый город расположен. Там соляные пещеры, шла добыча соли, в них есть разветвленные ходы. Там можно даже танки прятать и боевые машины пехоты. Склады там и все такое», — подчеркнул Литовкин. Ранее в штабе теробороны ДНР завили об освобождении села Бахмутское, находящееся под Соледаром. Российские военные продолжают наступление. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что продвижение ВС РФ в Бахмуте идет с большим трудом, так как ВСУ создали в городе несколько линий обороны.