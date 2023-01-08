Иноагента Ройзмана* и Высокинского увековечили в мэрии Екатеринбурга. Фото

09 января 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Предшественники Орлова про Евгения Ройзмана (на фото) предпочитали не вспоминать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов увековечил двух своих предшественников — Александра Высокинского и Евгения Ройзмана (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Их барельефы появились среди барельефов других бывших мэров на третьем этаже администрации, где расположены кабинеты Орлова и его заместителей. Внимание на это обратили читатели URA.RU. В горадминистрации корреспонденту объяснили, что таким образом Орлов «восстановил историческую справедливость». «С самого начала он обратил внимание, что в Галерее глав не хватает Ройзмана и Высокинского. Попросил добавить — все-таки история, традиции», — прокомментировали во власти. Ройзман был мэром Екатеринбурга в 2013—2018 годах. Тогда этим статусом нарекали председателя думы. Должность Ройзман покинул досрочно, выразив несогласие с грядущей отменой прямых выборов главы Екатеринбурга. В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом. В список иноагентов Ройзмана внесли в ноябре. Новость по теме У кабинетов первых лиц Екатеринбурга повесили фото экс-мэра. И раскрыли его статус при новой власти Его барельеф разместили между барельефами Евгения Порунова (был председателем думы в 2010—2013 годах) и Александра Якоба — сити-менеджера (главы администрации) Екатеринбурга в 2010—2018 годах. «Раньше Якобы шел [в галерее] вслед за Поруновым. Хотя хронологически это не всем корректно, в команде Высокинского решили не рисковать и Ройзмана не размещали», — поделился старожил муниципальной власти. Назначение Высокинского в сентябре 2018-го как раз ознаменовало крах «двуглавой» системы управления городом. Мэром Высокинский проработал два года — до декабря 2020-го. Его и сменил Орлов. Известно, что отношений с Ройзманом он не имеет, а наследие Высокинского — ныне сенатора — активно пересматривает. Больше Орлов уважает экс-мэра (1992—2010 годы), а ныне вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого. Год назад в его честь на третьем этаже администрации открывали целую экспозицию. Барельеф Ройзмана появился между барельефами Якоба и Порунова — Орлов таким образом восстановил хронологию Фото: читатель URA.RU *Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов увековечил двух своих предшественников — Александра Высокинского и Евгения Ройзмана (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Их барельефы появились среди барельефов других бывших мэров на третьем этаже администрации, где расположены кабинеты Орлова и его заместителей. Внимание на это обратили читатели URA.RU. В горадминистрации корреспонденту объяснили, что таким образом Орлов «восстановил историческую справедливость». «С самого начала он обратил внимание, что в Галерее глав не хватает Ройзмана и Высокинского. Попросил добавить — все-таки история, традиции», — прокомментировали во власти. Ройзман был мэром Екатеринбурга в 2013—2018 годах. Тогда этим статусом нарекали председателя думы. Должность Ройзман покинул досрочно, выразив несогласие с грядущей отменой прямых выборов главы Екатеринбурга. В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом. В список иноагентов Ройзмана внесли в ноябре. Его барельеф разместили между барельефами Евгения Порунова (был председателем думы в 2010—2013 годах) и Александра Якоба — сити-менеджера (главы администрации) Екатеринбурга в 2010—2018 годах. «Раньше Якобы шел [в галерее] вслед за Поруновым. Хотя хронологически это не всем корректно, в команде Высокинского решили не рисковать и Ройзмана не размещали», — поделился старожил муниципальной власти. Назначение Высокинского в сентябре 2018-го как раз ознаменовало крах «двуглавой» системы управления городом. Мэром Высокинский проработал два года — до декабря 2020-го. Его и сменил Орлов. Известно, что отношений с Ройзманом он не имеет, а наследие Высокинского — ныне сенатора — активно пересматривает. Больше Орлов уважает экс-мэра (1992—2010 годы), а ныне вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого. Год назад в его честь на третьем этаже администрации открывали целую экспозицию. *Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов