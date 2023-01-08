В Кургане ищут слесарей для работы на оборонном заводе Саратова на зарплату в 120 тысяч

09 января 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Слесарям из Кургана обещают зарплату до 120 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом на оборонном предприятии в Саратове. Слесарям механосборочных работ предлагают зарплату от 120 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на популярном сайте объявлений. «На крупный оборонный завод в городе Саратов требуются слесари механосборочных работ. Необходимо выполнять нарезку резьбы, зачистку деталей после механической обработки, сборку узлов и механизмов сложных и средней сложности с применением спецприспособлений, уметь читать чертежи. Заработная плата — от 120 000 рублей», — говорится в объявлении. Работодатель оплачивает жилье, медосмотр и проезд, предоставляет спецодежду. Также слесарей механосборочных работ ищут для работы на оборонном заводе по производству спецавтомобилей в городе Шумерля Республики Чувашии. Работникам предлагают зарплату до 88 тысяч рублей. «Требования: наличие четвертого разряда и выше, опыт работы от одного года. Обязанности: сборка деталей под прихватку и сварку, устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов», — говорится в другом объявлении. Ранее URA.RU писало, что на оборонный завод в Калуге курганцам предлагают работу с зарплатой от 130 тысяч рублей. На предприятие по производству турбин требуются токари-расточники и фрезеровщики. На оборонном заводе «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро по производству ракет на зарплату от 52 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане на предприятиях оборонного-промышленного комплекса открыто порядка 4 тысяч вакансий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом на оборонном предприятии в Саратове. Слесарям механосборочных работ предлагают зарплату от 120 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на популярном сайте объявлений. «На крупный оборонный завод в городе Саратов требуются слесари механосборочных работ. Необходимо выполнять нарезку резьбы, зачистку деталей после механической обработки, сборку узлов и механизмов сложных и средней сложности с применением спецприспособлений, уметь читать чертежи. Заработная плата — от 120 000 рублей», — говорится в объявлении. Работодатель оплачивает жилье, медосмотр и проезд, предоставляет спецодежду. Также слесарей механосборочных работ ищут для работы на оборонном заводе по производству спецавтомобилей в городе Шумерля Республики Чувашии. Работникам предлагают зарплату до 88 тысяч рублей. «Требования: наличие четвертого разряда и выше, опыт работы от одного года. Обязанности: сборка деталей под прихватку и сварку, устранение дефектов, обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов», — говорится в другом объявлении. Ранее URA.RU писало, что на оборонный завод в Калуге курганцам предлагают работу с зарплатой от 130 тысяч рублей. На предприятие по производству турбин требуются токари-расточники и фрезеровщики. На оборонном заводе «Курганприбор» ищут руководителей конструкторских бюро по производству ракет на зарплату от 52 тысяч рублей. Также сообщалось, что в Кургане на предприятиях оборонного-промышленного комплекса открыто порядка 4 тысяч вакансий.