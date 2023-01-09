Польша приступила к созданию пехотной дивизии на востоке после просьбы Киева

09 января 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Польские солдаты займут позиции на востоке страны, заявил Мариуш Блащак Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша создает пехотную дивизию на востоке страны в качестве меры противодействия «восстановлению Российской империи». Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время общения с журналистами. По информации польских СМИ, ранее о подобной военной поддержке страну просили власти Украины. «Мы оживляем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, действующей в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в Мазовецком и Люблинском воеводствах, формируется 1-я пехотная дивизия легиона», — заявил Блащак, отметив, что создание новых воинских частей в Польше — мера противодействия «восстановлению Российской империи, всегда несущей зло». Слова министра обороны Польши передает Polsatnews. Ранее польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny писало о том, что украинские власти надеются на помощь Польши в российско-украинском конфликте. По словам журналистов, с помощью солдат польской армии они рассчитывают занять ключевые позиции на Западной Украине.

Польша создает пехотную дивизию на востоке страны в качестве меры противодействия «восстановлению Российской империи». Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время общения с журналистами. По информации польских СМИ, ранее о подобной военной поддержке страну просили власти Украины. «Мы оживляем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, действующей в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в Мазовецком и Люблинском воеводствах, формируется 1-я пехотная дивизия легиона», — заявил Блащак, отметив, что создание новых воинских частей в Польше — мера противодействия «восстановлению Российской империи, всегда несущей зло». Слова министра обороны Польши передает Polsatnews. Ранее польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny писало о том, что украинские власти надеются на помощь Польши в российско-украинском конфликте. По словам журналистов, с помощью солдат польской армии они рассчитывают занять ключевые позиции на Западной Украине.