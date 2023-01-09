Польша приступила к созданию пехотной дивизии на востоке после просьбы Киева

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Польские солдаты займут позиции на востоке страны, заявил Мариуш Блащак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша создает пехотную дивизию на востоке страны в качестве меры противодействия «восстановлению Российской империи». Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время общения с журналистами. По информации польских СМИ, ранее о подобной военной поддержке страну просили власти Украины.

«Мы оживляем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, действующей в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в Мазовецком и Люблинском воеводствах, формируется 1-я пехотная дивизия легиона», — заявил Блащак, отметив, что создание новых воинских частей в Польше — мера противодействия «восстановлению Российской империи, всегда несущей зло». Слова министра обороны Польши передает Polsatnews.

Ранее польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny писало о том, что украинские власти надеются на помощь Польши в российско-украинском конфликте. По словам журналистов, с помощью солдат польской армии они рассчитывают занять ключевые позиции на Западной Украине.

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Польша создает пехотную дивизию на востоке страны в качестве меры противодействия «восстановлению Российской империи». Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время общения с журналистами. По информации польских СМИ, ранее о подобной военной поддержке страну просили власти Украины. «Мы оживляем новые воинские части. Между 16-й механизированной дивизией, действующей в Варминьско-Мазурском воеводстве, и 18-й механизированной дивизией, действующей в Мазовецком и Люблинском воеводствах, формируется 1-я пехотная дивизия легиона», — заявил Блащак, отметив, что создание новых воинских частей в Польше — мера противодействия «восстановлению Российской империи, всегда несущей зло». Слова министра обороны Польши передает Polsatnews. Ранее польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny писало о том, что украинские власти надеются на помощь Польши в российско-украинском конфликте. По словам журналистов, с помощью солдат польской армии они рассчитывают занять ключевые позиции на Западной Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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