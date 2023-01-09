Экс-советник президента Украины призвал захватить Воронеж, Белгород, Курск и Ростов 09 января 2023 в 20:08 Размер текста - 17 + Украине нужно восполнить свои потери территорий, заявил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Компенсировать свои потери, понесенные в ходе российской спецоперации, Украина может захватив Воронеж, Белгород, Курск и Ростов-на-Дону. С таким заявлением выступил экономист и экс-советник президента Украины Олег Соскин. «Даже дойти хотя бы, захватить Воронеж, Белгород и другие города — это очень богатые города. Курск, например, Ростов — так там сразу мы все компенсируем», — заявил Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины способны вторгнуться на территорию России. Он отмечал, что украинская армия пойдет на такой шаг «при необходимости», сообщает «Национальная служба новостей». Компенсировать свои потери, понесенные в ходе российской спецоперации, Украина может захватив Воронеж, Белгород, Курск и Ростов-на-Дону. С таким заявлением выступил экономист и экс-советник президента Украины Олег Соскин. «Даже дойти хотя бы, захватить Воронеж, Белгород и другие города — это очень богатые города. Курск, например, Ростов — так там сразу мы все компенсируем», — заявил Соскин в видео, опубликованном на своем youtube-канале. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины способны вторгнуться на территорию России. Он отмечал, что украинская армия пойдет на такой шаг «при необходимости», сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям