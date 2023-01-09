В парламенте Финляндии призвали к убийству российских солдат

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Финский депутат Юсси Халла-ахо призвал к убийству российских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если убийство российских солдат правильно и необходимо, то это надо делать. Это заявил финский депутат Юсси Халла-ахо.

«Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат — правильно и необходимо, также все, что способствует этому, является правильным и необходимым», — заявил Халла-ахо на своей странице в социальной сети. Его слова приводит финский телеканал Yle.

Этот текст будет размещен на украинском снаряде. В странах Запада устроили акцию со сбором средств для нанесения текста на боеприпасы, которые используются в конфликте на Украине.

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Если убийство российских солдат правильно и необходимо, то это надо делать. Это заявил финский депутат Юсси Халла-ахо. «Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат — правильно и необходимо, также все, что способствует этому, является правильным и необходимым», — заявил Халла-ахо на своей странице в социальной сети. Его слова приводит финский телеканал Yle. Этот текст будет размещен на украинском снаряде. В странах Запада устроили акцию со сбором средств для нанесения текста на боеприпасы, которые используются в конфликте на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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