Пентагон в январе проведет масштабные учения ВСУ в Европе

10 января 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

В Минобороны США заявили, что обещанная НАТО подготовка солдат ВСУ пройдет в Европе в январе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В январе этого года в Европе начнется расширенное обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее анонсированное Министерством обороны США. Об этом в понедельник сообщил высокопоставленный представитель ведомства в ходе брифинга для журналистов. «Оно [расширенное обучение украинских военных] начнется в этом месяце», — заявил представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости. Подготовка солдат ВСУ будет осуществляться на территории Европы. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет подготовку тысяч украинских военнослужащих. Стало известно, что страны Евросоюза приняли решение организовать военное обучение для 15 тысяч военных ВСУ на территории Европы. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что миссия по подготовке пройдет с «большим размахом».

В январе этого года в Европе начнется расширенное обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее анонсированное Министерством обороны США. Об этом в понедельник сообщил высокопоставленный представитель ведомства в ходе брифинга для журналистов. «Оно [расширенное обучение украинских военных] начнется в этом месяце», — заявил представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости. Подготовка солдат ВСУ будет осуществляться на территории Европы. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет подготовку тысяч украинских военнослужащих. Стало известно, что страны Евросоюза приняли решение организовать военное обучение для 15 тысяч военных ВСУ на территории Европы. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что миссия по подготовке пройдет с «большим размахом».