09 января 2023

В США заявили о намерении изменить динамику боев на Украине с помощью БМП Bradley

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США надеются ускорить наступление Украины с помощью поставок бронетехники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Передача Украине американских БМП Bradley должна изменить динамику на поле боя. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепа США Нед Прайс.

«Широкая динамика заключается в том суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает в себя боевые машины пехоты», — сказал Прайс в ходе брифинга, трансляция которого велась в официальном youtube-канале Госдепа.

Ранее URA.RU рассказало о том, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились о совместных поставках бронетехники на Украину. США должны поставить БМП Bradley, а Германия — БМП Marder. Запад поддерживает Киев поставками оружия на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Передача Украине американских БМП Bradley должна изменить динамику на поле боя. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепа США Нед Прайс. «Широкая динамика заключается в том суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает в себя боевые машины пехоты», — сказал Прайс в ходе брифинга, трансляция которого велась в официальном youtube-канале Госдепа. Ранее URA.RU рассказало о том, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились о совместных поставках бронетехники на Украину. США должны поставить БМП Bradley, а Германия — БМП Marder. Запад поддерживает Киев поставками оружия на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...