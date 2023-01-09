В США заявили о намерении изменить динамику боев на Украине с помощью БМП Bradley

Передача Украине американских БМП Bradley должна изменить динамику на поле боя. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепа США Нед Прайс.
«Широкая динамика заключается в том суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает в себя боевые машины пехоты», — сказал Прайс в ходе брифинга, трансляция которого велась в официальном youtube-канале Госдепа.
Ранее URA.RU рассказало о том, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились о совместных поставках бронетехники на Украину. США должны поставить БМП Bradley, а Германия — БМП Marder. Запад поддерживает Киев поставками оружия на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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Передача Украине американских БМП Bradley должна изменить динамику на поле боя. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепа США Нед Прайс. «Широкая динамика заключается в том суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает в себя боевые машины пехоты», — сказал Прайс в ходе брифинга, трансляция которого велась в официальном youtube-канале Госдепа. Ранее URA.RU рассказало о том, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились о совместных поставках бронетехники на Украину. США должны поставить БМП Bradley, а Германия — БМП Marder. Запад поддерживает Киев поставками оружия на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.