Иммунолог оценил вероятность попадания самого заразного штамма коронавируса «Кракен» в РФ

Иммунолог Болков: вероятность попадания самого заразного штамма «Омикрона» в Россию определить невозможно

10 января 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Иммунолог Болков рассказал о вероятности прихода «Кракена» в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Оценка вероятности попадания самого заразного штамма «Омикрона», получившего название «Кракен», в Россию не представляется возможной, поскольку характер вирусной инфекции еще находится в процессе исследования. Об этом рассказал старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. «Предсказать развитие ситуации с распространением „Кракена“ в России пока сложно», — рассказал Болков «Известиям». Ученый подчеркнул, что сегодня в России популяцию составляет огромное количество других вирусов, которые не «пропускают» новые штаммы «Омикрона». Отсюда Болков делает вывод, что если «Кракен» и придет в Россию, то в лидеры среди вирусов не выйдет. В США, тем временем, 40% заражений приходится именно на этот штамм, что свидетельствует о его крайне высокой заразности, указывают авторы статьи. «Мутации сделали его гораздо более устойчивым к уже существующему иммунитету после болезни и вакцинации. Есть также предположение, что он лучше проникает в клетку-мишень», — предупредил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России субвариант «Омикрона» XBB.1.5 «Кракен» выявлен не был. Кроме того, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал URA.RU о том, какой прогноз дают ученые по заболеваемости гриппом после новогодних каникул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оценка вероятности попадания самого заразного штамма «Омикрона», получившего название «Кракен», в Россию не представляется возможной, поскольку характер вирусной инфекции еще находится в процессе исследования. Об этом рассказал старший научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. «Предсказать развитие ситуации с распространением „Кракена“ в России пока сложно», — рассказал Болков «Известиям». Ученый подчеркнул, что сегодня в России популяцию составляет огромное количество других вирусов, которые не «пропускают» новые штаммы «Омикрона». Отсюда Болков делает вывод, что если «Кракен» и придет в Россию, то в лидеры среди вирусов не выйдет. В США, тем временем, 40% заражений приходится именно на этот штамм, что свидетельствует о его крайне высокой заразности, указывают авторы статьи. «Мутации сделали его гораздо более устойчивым к уже существующему иммунитету после болезни и вакцинации. Есть также предположение, что он лучше проникает в клетку-мишень», — предупредил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России субвариант «Омикрона» XBB.1.5 «Кракен» выявлен не был. Кроме того, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал URA.RU о том, какой прогноз дают ученые по заболеваемости гриппом после новогодних каникул.