Сенатор Пушков раскритиковал городские скульптуры

Сенатора Пушкова «не радуют» современные памятники

10 января 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Сенатор Пушков не вполне доволен современными памятниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал современные памятники в России. В качестве примера он привел скульптуру Сергея Есенина в Москве, академика Сахарова в Санкт-Петербурге и недавно установленный там же памятник Александру Блоку. В своем telegram-канале политик отметил, что современные творения его не вполне радуют. «Говорят, идут споры о памятнике Блоку, открытому в Санкт-Петербурге. Как бы то ни было, это все же не скандальный памятник Есенину, где от поэта осталась только голова, приделанная то ли к корпусу краба, то ли чего-то другого — ластоногого. И не столь странного вида, как памятник Сахарову в том же Питере. Современные творения вообще не сильно радуют», — написал сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале . При этом политик добавил, что «все познается в сравнении». Ранее в сети возникли споры по поводу бронзового памятника поэту Александру Блоку, который 6 января установили в Санкт-Петербурге. Высокая скульптура наклонена под углом практически в 45 градусов. Компания-подрядчик «Наследие-проект» выполнила работы по сооружению памятника за 3,2 млн рублей. Устройство основания обошлось властям в чуть более миллиона рублей. Высота памятника поэту Александру Блоку 3,5 метра Newia.ru Памятник поэту Сергею Есенину в Москве Накануне.RU Памятник академику Андрею Сахарову в Санкт-Петербурге Википедия

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал современные памятники в России. В качестве примера он привел скульптуру Сергея Есенина в Москве, академика Сахарова в Санкт-Петербурге и недавно установленный там же памятник Александру Блоку. В своем telegram-канале политик отметил, что современные творения его не вполне радуют. «Говорят, идут споры о памятнике Блоку, открытому в Санкт-Петербурге. Как бы то ни было, это все же не скандальный памятник Есенину, где от поэта осталась только голова, приделанная то ли к корпусу краба, то ли чего-то другого — ластоногого. И не столь странного вида, как памятник Сахарову в том же Питере. Современные творения вообще не сильно радуют», — написал сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале. При этом политик добавил, что «все познается в сравнении». Ранее в сети возникли споры по поводу бронзового памятника поэту Александру Блоку, который 6 января установили в Санкт-Петербурге. Высокая скульптура наклонена под углом практически в 45 градусов. Компания-подрядчик «Наследие-проект» выполнила работы по сооружению памятника за 3,2 млн рублей. Устройство основания обошлось властям в чуть более миллиона рублей.