Сенатор Пушков раскритиковал городские скульптуры

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал современные памятники в России. В качестве примера он привел скульптуру Сергея Есенина в Москве, академика Сахарова в Санкт-Петербурге и недавно установленный там же памятник Александру Блоку. В своем telegram-канале политик отметил, что современные творения его не вполне радуют.
«Говорят, идут споры о памятнике Блоку, открытому в Санкт-Петербурге. Как бы то ни было, это все же не скандальный памятник Есенину, где от поэта осталась только голова, приделанная то ли к корпусу краба, то ли чего-то другого — ластоногого. И не столь странного вида, как памятник Сахарову в том же Питере. Современные творения вообще не сильно радуют», — написал сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале.
При этом политик добавил, что «все познается в сравнении». Ранее в сети возникли споры по поводу бронзового памятника поэту Александру Блоку, который 6 января установили в Санкт-Петербурге. Высокая скульптура наклонена под углом практически в 45 градусов. Компания-подрядчик «Наследие-проект» выполнила работы по сооружению памятника за 3,2 млн рублей. Устройство основания обошлось властям в чуть более миллиона рублей.
Высота памятника поэту Александру Блоку 3,5 метра
Newia.ru
Памятник поэту Сергею Есенину в Москве
Накануне.RU
Памятник академику Андрею Сахарову в Санкт-Петербурге
Википедия
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Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал современные памятники в России. В качестве примера он привел скульптуру Сергея Есенина в Москве, академика Сахарова в Санкт-Петербурге и недавно установленный там же памятник Александру Блоку. В своем telegram-канале политик отметил, что современные творения его не вполне радуют. «Говорят, идут споры о памятнике Блоку, открытому в Санкт-Петербурге. Как бы то ни было, это все же не скандальный памятник Есенину, где от поэта осталась только голова, приделанная то ли к корпусу краба, то ли чего-то другого — ластоногого. И не столь странного вида, как памятник Сахарову в том же Питере. Современные творения вообще не сильно радуют», — написал сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале. При этом политик добавил, что «все познается в сравнении». Ранее в сети возникли споры по поводу бронзового памятника поэту Александру Блоку, который 6 января установили в Санкт-Петербурге. Высокая скульптура наклонена под углом практически в 45 градусов. Компания-подрядчик «Наследие-проект» выполнила работы по сооружению памятника за 3,2 млн рублей. Устройство основания обошлось властям в чуть более миллиона рублей.