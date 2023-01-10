Военный эксперт Кнутов назвал слабое место популярных немецких танков Leopard

Военный эксперт Кнутов: танки Leopard плохо показали себя в конфликте в Курдистане
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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
У танков Leopard есть недостатки, считает военный эксперт Юрий Кнутов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Популярные немецкие танки Leopard, которые старается заполучить Украина, плохо показали себя в боевых действиях в Курдистане. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать.

«Я бы не сказал, что они опасны для нас, учитывая возможности танков Т-90М „Прорыв“ […] Leopard показал себя не очень хорошо в предыдущей модификации во время конфликта в Курдистане. Они были выведены из строя. Это был шок для турецкой стороны. Для всех это был серьезный звонок, что Leopard только названием хорош, а с точки зрения боевых характеристик — оказался не столь мощным танком», — рассказал Кнутов изданию argumenti.ru. Он также предположил, что Германия тянет с поставкой этих танков на Украину, потому что боится очередного конфуза.

Франция и Польша пытаются оказать давление на немецкое правительство, чтобы они выслали на Украину танки Leopard 2. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять такие танки в Киев. Он говорил, что это невозможно без координации с партнерами. Позднее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ поменяла свою позицию по поводу отправки вооружения в Берлин: теперь он не исключает, что Leopard 2 будут отправлены.

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Популярные немецкие танки Leopard, которые старается заполучить Украина, плохо показали себя в боевых действиях в Курдистане. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также отметил, что их будет тяжело транспортировать. «Я бы не сказал, что они опасны для нас, учитывая возможности танков Т-90М „Прорыв“ […] Leopard показал себя не очень хорошо в предыдущей модификации во время конфликта в Курдистане. Они были выведены из строя. Это был шок для турецкой стороны. Для всех это был серьезный звонок, что Leopard только названием хорош, а с точки зрения боевых характеристик — оказался не столь мощным танком», — рассказал Кнутов изданию argumenti.ru. Он также предположил, что Германия тянет с поставкой этих танков на Украину, потому что боится очередного конфуза. Франция и Польша пытаются оказать давление на немецкое правительство, чтобы они выслали на Украину танки Leopard 2. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять такие танки в Киев. Он говорил, что это невозможно без координации с партнерами. Позднее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ поменяла свою позицию по поводу отправки вооружения в Берлин: теперь он не исключает, что Leopard 2 будут отправлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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