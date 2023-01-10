В Челябинской области и на Ямале самый дешевый бензин в России

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Цена на бензин марки АИ-92 в регионе составила 43,50 рублей за литр Фото:

В Челябинской области и на Ямале самый дешевый бензин в России. Об этом URA.RU сообщили 10 января в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области в конце 2022 года составила 43,50 рублей за литр, и это вторая наименьшая цена в России. На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ с значением 43,27 рублей за литр. В среднем по России цена на данную марку бензина составила 47,21 рублей», — заявили в пресс-службе ведомства.

В КСП отметили, что цена на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одна из самых низких в России и составляет 47,71 рублей за литр. Дешевле топливо данной марки только в Алтайском крае — 46,88 рублей за литр бензина.

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В Челябинской области и на Ямале самый дешевый бензин в России. Об этом URA.RU сообщили 10 января в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Средняя потребительская цена на бензин марки АИ-92 в Челябинской области в конце 2022 года составила 43,50 рублей за литр, и это вторая наименьшая цена в России. На первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ с значением 43,27 рублей за литр. В среднем по России цена на данную марку бензина составила 47,21 рублей», — заявили в пресс-службе ведомства. В КСП отметили, что цена на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одна из самых низких в России и составляет 47,71 рублей за литр. Дешевле топливо данной марки только в Алтайском крае — 46,88 рублей за литр бензина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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